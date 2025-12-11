丹麥轉型正義 格陵蘭遭強迫節育女性每人賠償100萬

丹麥總理佛瑞德里克森今年9月到格陵蘭，正式向過去遭強制節育的受害者道歉。（歐新社檔案照）

丹麥政府10日說，已在國會達成協議，將賠償上個世紀遭強制節育的格陵蘭女性。本案是近年來多起指控丹麥當局不當對待格陵蘭原住民的案件之一。

《路透》報導，格陵蘭目前屬於丹麥自治領地。節育政策於2022年曝光，當時的紀錄顯示，丹麥政府為了控制格陵蘭人口數量，1966年到格陵蘭取得醫療體系管轄權的1991年，有數千名女性與年僅13歲的少女在未經知情或同意的情況下，被裝置子宮內避孕器。

當年這些少女根本不了解避孕器的功用，也不清楚植入避孕器的風險或副作用，部分女性甚至因此終生不孕。

支持這項政治協議的格陵蘭籍國會議員拉森（Aaja Chemnitz Larsen）在Instagram 發文說，「現在，這些女性終於獲得我們爭取多年的賠償。」

丹麥衛生部發表聲明指出，依據協議內容，符合資格的女性將透過一個和解基金，每人獲得30萬丹麥克朗（約100萬台幣）的賠償金。

申請賠償者必須在該期間居住於格陵蘭，或曾在丹麥寄宿學校就讀，並提供相關事證，才符合資格。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）指出，「長久以來，我們對她們所遭受的不義視而不見……，我們無法改變已經發生的事，但我們可以承擔責任。」

今年9月，佛瑞德里克森也曾親自向部分受害女性道歉。自美國總統川普宣稱要基於安全理由掌控這座幅員廣大、資源豐富的北極島嶼後，丹麥正加速修補與格陵蘭的關係。

衛生部說，賠償申請明年4月開放，可能符合資格的女性約4500人，首批賠償金預計明年秋季發放。

