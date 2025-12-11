為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    丹麥轉型正義 格陵蘭遭強迫節育女性每人賠償100萬

    2025/12/11 00:25 國際新聞中心／綜合報導
    丹麥總理佛瑞德里克森今年9月到格陵蘭，正式向過去遭強制節育的受害者道歉。（歐新社檔案照）

    丹麥總理佛瑞德里克森今年9月到格陵蘭，正式向過去遭強制節育的受害者道歉。（歐新社檔案照）

    丹麥政府10日說，已在國會達成協議，將賠償上個世紀遭強制節育的格陵蘭女性。本案是近年來多起指控丹麥當局不當對待格陵蘭原住民的案件之一。

    《路透》報導，格陵蘭目前屬於丹麥自治領地。節育政策於2022年曝光，當時的紀錄顯示，丹麥政府為了控制格陵蘭人口數量，1966年到格陵蘭取得醫療體系管轄權的1991年，有數千名女性與年僅13歲的少女在未經知情或同意的情況下，被裝置子宮內避孕器。

    當年這些少女根本不了解避孕器的功用，也不清楚植入避孕器的風險或副作用，部分女性甚至因此終生不孕。

    支持這項政治協議的格陵蘭籍國會議員拉森（Aaja Chemnitz Larsen）在Instagram 發文說，「現在，這些女性終於獲得我們爭取多年的賠償。」

    丹麥衛生部發表聲明指出，依據協議內容，符合資格的女性將透過一個和解基金，每人獲得30萬丹麥克朗（約100萬台幣）的賠償金。

    申請賠償者必須在該期間居住於格陵蘭，或曾在丹麥寄宿學校就讀，並提供相關事證，才符合資格。

    丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）指出，「長久以來，我們對她們所遭受的不義視而不見……，我們無法改變已經發生的事，但我們可以承擔責任。」

    今年9月，佛瑞德里克森也曾親自向部分受害女性道歉。自美國總統川普宣稱要基於安全理由掌控這座幅員廣大、資源豐富的北極島嶼後，丹麥正加速修補與格陵蘭的關係。

    衛生部說，賠償申請明年4月開放，可能符合資格的女性約4500人，首批賠償金預計明年秋季發放。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播