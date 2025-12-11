15縣市強風特報！北部下半天恐轉雨 西部日夜溫差逾10度

中央氣象署表示，今天上午各地大致為多雲到晴，下午起北部、宜花地區轉為有局部短暫雨天氣。（資料照）

中央氣象署表示，今天（11日）上午台灣各地及離島大致為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，但下午開始東北季風稍增強，迎風面水氣增多，北部、宜花地區將轉為有局部短暫雨的天氣，其他地區仍為多雲到晴。

氣溫方面，白天北部及東半部高溫約24至26度，中南部雲量較少，高溫可達27至29度，夜晚清晨各地低溫約16至20度，西半部日夜溫差大。離島天氣方面，澎湖晴時多雲，20至22度，金門晴時多雲，16至23度，馬祖晴時多雲，16至20度。

氣象署清晨發布陸上強風特報稱，東北風增強，台南以北、基隆北海岸、台東沿海、恆春半島及各離島易有平均風6級以上或陣風8級以上強風發生，達黃色燈號。空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；金門為「橘色提醒」等級。

週五（12日）至週六（13日）白天東北季風影響，北部、東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，中南部地區日夜溫差大，週六晚起大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫下降。

週五基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，週六桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區並有局部較大雨勢，其他地區為多雲到晴。

下週日（14日）、週一（15日）大陸冷氣團影響，中部以北及東半部天氣偏冷，南部地區早晚亦偏冷；各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，下週日中部以北山區亦有零星短暫雨。

下週二（16日）大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，北部及東北部地區天氣仍較涼，新竹以南地區日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。下週三（17日）東北季風稍增強，各地早晚稍涼；各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部地區及大台北山區、恆春半島有零星短暫雨。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 20 - 24 17 - 24 20 - 30 19 - 27

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

