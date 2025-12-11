12/11 各報重點新聞一覽

國會助理工會明天上午將在立法院舉行集會，訴求保障公費助理合法工作權。（國會助理工會提供）

自由時報

陳玉珍推助理費除罪化 75國會辦公室、252助理要求撤案

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法，引發國會助理圈反彈與社會撻伐。有助理九日起發起連署，呼籲陳玉珍等立委撤回提案；截至昨日，已有七十五個國會辦公室、二五二位國會助理參與連署，連署發起人也邀請朝野立委今天在立法院紅樓連署表達立場。立法院國會助理工會則表示，工會將於明天在立法院正門集會後拜會陳玉珍，盼達成共識，保障公費助理工作權。

槓玉山航空 台玻林伯實代妻討精華房

由台玻集團總裁林伯實夫人徐莉玲一手創辦的學學文創公司，因房屋租賃問題槓上玉山航空，並由林伯實作為法定代理人一狀告上士林地方法院，要求返還台北市精華區位於八樓的建物。法官根據房產本身的交易價值與積欠款項，最終核定本案訴訟標的價額近五九〇〇萬元，並裁定學學文創須補繳裁判費五十一萬餘元。

有4艘曾停泊基隆碧砂漁港 太子集團疑購遊艇走私資金 拘提6人

檢調警偵辦柬埔寨太子犯罪集團涉及國際詐騙及洗錢案，抽絲剝繭發現集團主席陳志於香港成立博高公司購買遊艇走私資金，其中有四艘曾停泊我國基隆碧砂漁港，由玄古管理顧問公司負責管理、駕駛，台北地檢署昨依涉犯洗錢、組織犯罪等罪，拘提二間公司負責人、船長等六人訊問。

聯合報

2025年度代表字「罷」 票數勝「詐」雙倍

台灣二○二五代表字大選結果昨天揭曉。貫穿台灣一整年的大罷免，讓「罷」字拿到第一高票，獲選為今年的年度代表字。「罷」字拿到的一萬五○八四票，票數幾乎是第二名「詐」字的兩倍（七五八八票），更囊括了總票數近兩成。

中俄軍機繞飛日本 日視為示威、戰機升空應對

路透報導，日本防衛省九日深夜宣布，中國大陸與俄羅斯軍方九日在日本周邊實施長距離聯合巡航，一度有多達十五架中俄軍機同時行動繞飛日本，航空自衛隊緊急升空應對。日本表示此舉「明顯在對日本示威」，對日本國家安全構成重大威脅。

中國時報

五角大廈密件：美國恐無力保台

美國最新國家安全戰略（NSS）雖強調以嚇阻防止台海衝突，但是《紐約時報》引述美國戰爭部「優勢簡報」（Overmatch Brief）示警，美國在新型態戰爭準備遠不及大陸，多次兵推結果都是美國戰敗。20年前美國在太平洋地區的主導地位能確保捍衛台灣，但今非昔比，解放軍現擁有足夠飛彈，能在美國先進武器接近台灣前，就摧毀這些武器。

雙城論壇27日登場 縮為2天1夜

台北上海雙城論壇今年輪到在上海舉行，但舉辦日期一延再延。據了解，現已拍板於12月27、28日登場。不過相較以往3天2夜的規模，今年縮減成2天1夜，台北市國民黨議員直指是政治干擾的結果。

台玻集團總裁林伯實（左）為夫人徐莉玲的學學文創公司，狀告玉山航空討房。（資料照）

太子集團疑購遊艇走私資金，公司負責人吳宜家移送台北地檢署複訊。（記者陳彩玲攝）

