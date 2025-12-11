陳玉珍推助理費除罪化 75國會辦公室、252助理要求撤案

國會助理工會明天上午將在立法院舉行集會，訴求保障公費助理合法工作權。（國會助理工會提供）

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法，引發國會助理圈反彈與社會撻伐。有助理九日起發起連署，呼籲陳玉珍等立委撤回提案；截至昨日，已有七十五個國會辦公室、二五二位國會助理參與連署，連署發起人也邀請朝野立委今天在立法院紅樓連署表達立場。立法院國會助理工會則表示，工會將於明天在立法院正門集會後拜會陳玉珍，盼達成共識，保障公費助理工作權。

捍衛助理勞權 邀立委連署

一名國會辦公室主任前天以個人名義發起連署，以「捍衛助理勞權、立即撤回提案」為訴求，呼籲陳玉珍撤回提案。連署發起人劉心怡、江汶錡、蘇郁鈞說，截至昨日，已有四十四位民進黨立委辦公室、廿四位國民黨立委辦公室、五位民眾黨立委辦公室及兩個立法院黨團，共計七十五個辦公室、二五二位助理參與連署，且持續增加中。

連署發起人表示，這次發起個人連署的主因，是因為國會助理工會於五日的臨時理監事會議並未採取任何積極行動，為了切實表達及反映眾多助理心聲而自主發起連署，也感謝連署期間獲得國會助理工會三位幹部的協助與勇敢參與連署的助理們。

連署發起人提到，他們將於今天上午八時五十分在紅樓三樓，誠摯邀請朝野委員一同連署，期盼朝野委員與助理們站在一起，共同守護勞權。

國會助理工會 明立院集會

國會助理工會昨表示，陳玉珍致電工會，表示願與工會及國會助理們當面溝通，進一步瞭解公費助理對修正案意見及訴求，共同討論可行方案。基於有眾多公費助理密切關心此事發展，均期盼工會能辦理集會，讓大家有一個訴說心聲的機會。

國會助理工會說，為不負眾望，明天上午九時卅分將在立法院中山南路一號正門集會，表達保障公費助理合法工作權的訴求，隨後安排前往拜會陳玉珍，藉由雙方當面溝通，以期達成共識，保障公費助理工作權。工會提出具體主張包括：立法院公費助理工作權，應予保障；現行公費助理制度，應予維持；公費助理既有的權益及福利，應予入法。

