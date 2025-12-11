為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    有4艘曾停泊基隆碧砂漁港 太子集團疑購遊艇走私資金 拘提6人

    2025/12/11 05:30 記者吳昇儒、陳彩玲／台北報導
    太子集團疑購遊艇走私資金，公司負責人吳宜家移送台北地檢署複訊。（記者陳彩玲攝）

    太子集團疑購遊艇走私資金，公司負責人吳宜家移送台北地檢署複訊。（記者陳彩玲攝）

    檢調警偵辦柬埔寨太子犯罪集團涉及國際詐騙及洗錢案，抽絲剝繭發現集團主席陳志於香港成立博高公司購買遊艇走私資金，其中有四艘曾停泊我國基隆碧砂漁港，由玄古管理顧問公司負責管理、駕駛，台北地檢署昨依涉犯洗錢、組織犯罪等罪，拘提二間公司負責人、船長等六人訊問。

    陳志親信的中配胞姊 負責管理

    香港博高公司登記負責人吳宜家，昨晚經檢方複訊後諭令六百萬元交保，覓保無著後降保為二七〇萬元，限制出境出海及住居，並實施科技監控；吳女丈夫吳柏毅與公司員工傅璻如，各以一百萬及六十萬元交保，均限制出境出海，其餘被告複訊中。

    據了解，陳志指示親信、入籍柬埔寨的中國男子吳逸先成立公司購買遊艇，吳找上胞姊、嫁入我國的中配吳宜家，擔任博高公司負責人。博高名下的四艘遊艇曾於二〇二〇至去年間，頻繁停泊於基隆碧砂漁港，當時為方便管理，甚至在我國成立玄古管理顧問公司。

    案發前遊艇駛離 北檢14路搜索

    檢警調查出，在台停泊的遊艇，不僅供集團核心成員玩樂之用，還疑涉搬運、走私巨額黑錢，以此製造斷點，因公司每隔一段時間就會關閉，在太子集團案爆發前，遊艇已駛離，但此波行動包括進一步追查相關資金流向，以及遊艇保養、管理費等支用情況。

    北檢九日指揮調查局、刑事局、台北市信義分局兵分十四路搜索，除拘提吳女、還有吳女丈夫吳柏毅、公司員工傅璻如、玄古管理顧問公司前負責人許晉碩和現任負責人王俊國、船長黃慶德共六人，傳喚一名證人，全案朝違反洗錢、組織犯罪偵辦。

