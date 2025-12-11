為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普政府在委內瑞拉近海扣押油輪　緊張局勢恐升溫

    2025/12/11 05:45 中央社

    美國總統川普今天表示，美國在委內瑞拉近海扣押了一艘大型油輪。川普政府先前曾以打擊毒品走私為由，對委內瑞拉馬杜洛施壓，此次扣押恐導致兩國緊張局勢升溫。

    法新社報導，川普在白宮與商業領袖舉行圓桌會議時指出：「我們剛在委內瑞拉近海扣押一艘油輪，一艘大型油輪，非常大的一艘，實際上是歷來扣押過的最大油輪。」

    川普也提及：「還有其他事情正在發生，你們之後就會看到，而且會與其他人討論。」但川普未立即說明該事件的進一步細節。

    川普宣布在委內瑞拉近海扣押油輪的時機，適逢諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）將在奧斯陸對世界發表演說之際。

    馬查多此前藏匿多日，無法出席頒獎典禮，她的女兒代為領獎並發表得獎演說，譴責委內瑞拉政府實施「國家恐怖主義」。

    川普政府先前以打擊毒品走私為由，對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）施壓，並為此派遣艦隊及全球最大航艦。

    川普8日告訴政治新聞網POLITICO，馬杜洛「日子屈指可數」，而且他未排除對委內瑞拉進行地面入侵的可能性。

    馬杜洛則指控，美方意圖推翻他的政權，想要奪取委內瑞拉的石油儲備。（編譯：陳正健）1141211

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播