日本「皇居錢包」爆紅！牛皮+皇室菊花紋章只要400元 OL連2天衝了

只在日本東京皇居的商店販售，俗稱「皇居錢包」近日在社群媒體爆紅，甚至有人為了買錢包凌晨6點多就到門口排隊，原本只有內行人才知道的錢包，如今突然爆紅，究竟它有什麼魅力呢？

綜合日媒報導，昨天（9日）是11月底後暌違的銷售日，早上8點，皇居大守門開放前，居然已經排了超過100人。據宮內廳官員說，皇居東御苑遊客通常以外國人為主，看到這麼多日本人，尤其在大清早就來排隊，實屬罕見。然而，即使已經限定1人只能購買1個，仍有部分款式的錢包完售。

「皇居錢包」有對摺及長夾兩種款式，以真牛皮製成，蓋有皇室菊花紋章；對摺款錢包的5000日元（約1013元新台幣），長夾款則依照種類價錢不同，最低可到2000日元（約405元新台幣）。

這天拔得頭籌的是來自岡山縣、在資訊公司上班的25歲OL，她其實前一天就有來買，但沒有買到心儀的顏色，特地凌晨4點起床，早上6點就衝到現場排隊。

為什麼真皮錢包能以如此便宜的價格販售？菊葉文化協會說，他們雇用前宮內廳員工，這有助於降低人工成本，而且不追求利潤，因此能直接從工廠訂購和採購產品，才能以如此低的價格販售，這款錢包設計的初衷是作為給遊客到皇居的紀念品，預計會這波熱潮還會持續。

