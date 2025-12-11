台灣記者提問讓國台辦慌了手腳 沈榮欽：另一答戳破了國民黨謊言

針對內政部近日宣布封鎖中國APP小紅書一年，中國國台辦發言人陳斌華（見圖）昨批評民進黨「反民主」，但有台灣媒體在記者會上提問時指出「中國民眾也需要翻牆才能使用臉書、X」，讓陳斌華跳針避談。（圖擷取自網路）

針對內政部近日宣布封鎖中國APP小紅書一年，中國國台辦發言人陳斌華昨批評民進黨「反民主」，但有台灣媒體在記者會上提問時指出：「中國民眾也需要翻牆才能使用臉書、X平台，你怎麼看？」讓陳斌華跳針避談，被網友笑說「表情逐漸母湯，快掰不下去」。加拿大約克大學副教授沈榮欽則指，陳斌華提到兩岸已經停止溝通的相關說法，「戳破中國國民黨的謊言」，「一中各表」的九二共識並不被對岸承認，只剩國民黨依舊藉此欺騙台灣人民。

沈榮欽在臉書發文指出，在中國國台辦發言人陳斌華的例行記者會上，來自台灣《中央社》記者漂亮的發問：「你剛才表示台灣以資安、詐騙為由禁止小紅書是反民主，但大陸民眾也需要翻牆才能使用臉書、X等平台，你怎麼看呢？大陸許多機構在臉書等平台設立帳號，大陸方面有考慮開放一般民眾使用臉書嗎？」這個問題讓國台辦發言人陳斌華無言以對，恍神5秒之後，才問A答B，表示支持在「依法依規」的情況下，使用各類社交平台。

沈榮欽強調，陳斌華的窘狀引發國內媒體廣泛報導，但其實優秀的《中央社》記者另一個問題恐怕更為重要，那就是「台灣政府表示，海基會有去函小紅書，但未獲回應。請問海協會是否會協助大陸企業（指小紅書）與台灣方面進行溝通？」

對此陳斌華說明，中國政府不會協助小紅書與台灣政府溝通，是因為「兩岸已經停止溝通」，並稱「眾所周知，由於民進黨當局拒不承認傾向一個中國原則的九二共識，海協會與台灣海基會的溝通對話機制早已停擺」。沈榮欽直言：「陳斌華的回答清楚揭露了藍白多年來一直配合中國認知作戰的真相。」

沈榮欽對此提出4點說明：

第一，兩岸停止溝通是因為中國政府拒絕與台灣政府溝通，而非是台灣政府拒絕，多年來藍白一直顛倒黑白，宣稱是台灣政府不願與對岸對話。

第二，中國政府清楚表示兩岸對話的前提是台灣接受「一個中國原則的九二共識」。

第三，「一中各表」的九二共識並不被對岸承認，中國政府清楚指出九二共識是「一個中國原則」下的九二共識，「一中各表」是1992年的事，只剩下中國國民黨依舊拿一中各表欺騙台灣人民。

第四，何謂「一個中國原則」？請注意，在國際上這和「一個中國政策」不一樣，前陣子藍白誤解高市早苗的發言，就是源自於此。

沈榮欽表示，一個中國原則有三個條件，缺一不可，也就是：「世界上只有一個中國；中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府；台灣是中國的一部分。」換句話說，中共很清楚的表示，除非台灣承認是中國的一部分，而且隸屬於中華人民共和國，否則兩岸之間便沒有對話的可能。

沈榮欽直言，這正是多年來歷屆國民黨主席直到鄭麗文都在散播的謊言，說民進黨政府不要對話，只要戰爭，而全然不提是中國政府拒絕對話，因為他們設下對話的前提是「一個中國原則下的九二共識」，也就是台灣成為中華人民共和國的一部分，中方認為只有答應了這點兩岸才能展開對話。

