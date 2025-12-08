婦產科也淪陷！ 南韓12萬台監視器遭駭 上百部私密影像流入中國

監視器畫面示意圖，與新聞事件無關。（路透）

不少人會透過網路攝影機作為居家安全的輔助工具，預防犯罪或隨時查看家人狀況。然而南韓近期卻爆出，4名嫌犯被控入侵多達12萬台家用與商用網路監控攝影機（IP Camera），竊錄私密影像並販售至中國等海外網站，引發社會譁然。

綜合外媒報導，南韓國家警察廳於11月30日逮捕這4名嫌犯，表示他們並未共同犯案，而是各自利用相同漏洞下手。受害場域遍及服飾賣場、投幣式KTV、酒店包廂、皮拉提斯教室，甚至婦產科分娩室，多數攝影機因沿用預設密碼、缺乏安全設定而遭輕易入侵。

警方調查，其中無業男子A某入侵6.3萬台設備，製作545部影片並以3500萬韓元（約新台幣74萬元）等值虛擬貨幣出售；上班族B某則入侵7萬台設備，製作648部影片，非法獲利約1800萬韓元（約新台幣38萬元）。兩人製作內容在某駭客影片網站上一度占比達六成，另兩名嫌疑人則分別入侵1.5萬多台與136台設備。

警方已在過去一年逐一追查，並親自走訪或通知58個地點的受害者，協助更改密碼與封鎖外流影像，持續尋找更多受害者。南韓國家警察廳提醒，用戶務必定期更換密碼，這仍是最簡單也最有效的防堵方式。

中國非法色情網站去年9月曾流出約800部由網路攝影機拍攝的私密影片，其中超過500部來自南韓受害者。南韓政府指出，市面上約八成網路攝影機為中國製廉價產品，安全性普遍不足，並已啟動「IP Camera安全強化後續對策」，要求醫療院所、游泳池、產後護理中心等高風險場所必須使用通過安全認證的設備。未來也將修改法規，強制在產品設計階段加入複雜密碼、登入錯誤鎖定等功能，並督促製造商更新既有產品。

南韓科學技術資訊通信部表示，將與個人資訊保護委員會、媒體通訊委員會及國家警察廳合作，全面推動IP攝影機安全強化計畫，盡可能降低駭侵與影像外洩造成的持續性傷害。

