為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    婦產科也淪陷！ 南韓12萬台監視器遭駭 上百部私密影像流入中國

    2025/12/08 13:47 即時新聞／綜合報導
    監視器畫面示意圖，與新聞事件無關。（路透）

    監視器畫面示意圖，與新聞事件無關。（路透）

    不少人會透過網路攝影機作為居家安全的輔助工具，預防犯罪或隨時查看家人狀況。然而南韓近期卻爆出，4名嫌犯被控入侵多達12萬台家用與商用網路監控攝影機（IP Camera），竊錄私密影像並販售至中國等海外網站，引發社會譁然。

    綜合外媒報導，南韓國家警察廳於11月30日逮捕這4名嫌犯，表示他們並未共同犯案，而是各自利用相同漏洞下手。受害場域遍及服飾賣場、投幣式KTV、酒店包廂、皮拉提斯教室，甚至婦產科分娩室，多數攝影機因沿用預設密碼、缺乏安全設定而遭輕易入侵。

    警方調查，其中無業男子A某入侵6.3萬台設備，製作545部影片並以3500萬韓元（約新台幣74萬元）等值虛擬貨幣出售；上班族B某則入侵7萬台設備，製作648部影片，非法獲利約1800萬韓元（約新台幣38萬元）。兩人製作內容在某駭客影片網站上一度占比達六成，另兩名嫌疑人則分別入侵1.5萬多台與136台設備。

    警方已在過去一年逐一追查，並親自走訪或通知58個地點的受害者，協助更改密碼與封鎖外流影像，持續尋找更多受害者。南韓國家警察廳提醒，用戶務必定期更換密碼，這仍是最簡單也最有效的防堵方式。

    中國非法色情網站去年9月曾流出約800部由網路攝影機拍攝的私密影片，其中超過500部來自南韓受害者。南韓政府指出，市面上約八成網路攝影機為中國製廉價產品，安全性普遍不足，並已啟動「IP Camera安全強化後續對策」，要求醫療院所、游泳池、產後護理中心等高風險場所必須使用通過安全認證的設備。未來也將修改法規，強制在產品設計階段加入複雜密碼、登入錯誤鎖定等功能，並督促製造商更新既有產品。

    南韓科學技術資訊通信部表示，將與個人資訊保護委員會、媒體通訊委員會及國家警察廳合作，全面推動IP攝影機安全強化計畫，盡可能降低駭侵與影像外洩造成的持續性傷害。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播