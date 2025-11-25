為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    粉專驚曝中國對日本「詳細打擊地圖」！核電廠成潛在目標

    2025/11/25 19:08 即時新聞／綜合報導
    「Defence Index」發布照片表示，中國正在準備一份針對日本的詳細打擊地圖，圖上標明解放軍飛彈飛行路線、飛彈發射位置。（取自X「Defence Index」）

    「Defence Index」發布照片表示，中國正在準備一份針對日本的詳細打擊地圖，圖上標明解放軍飛彈飛行路線、飛彈發射位置。（取自X「Defence Index」）

    日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論後，中日關係持續緊張，連續多日仍不見緩和。軍事粉專「新．二七部隊」分享X上推文照片表示，中國正在準備一份針對日本的詳細打擊地圖，圖上並標明飛彈路線，貼文一出引發熱議。

    粉專今日分享X上有超過190萬人追蹤的帳號「Defence Index」發布的照片表示，中國正在準備一份針對日本的詳細打擊地圖，圖上標明解放軍飛彈飛行路線、飛彈發射位置，以及本州、九州和北海道的潛在目標，包括核電廠和潛艇打擊區域。

    該帳號指出，分析人士稱，這顯示如果東京在台灣問題上升級衝突，北京的立場將會如何。

    「新．二七部隊」分享照片後，引發網友熱議，紛紛留言表示：「中國真的以為飛彈是萬能的」、「要確定欸，美軍基地也在那邊耶」、「畫圖很會啦」、「自爽用......就多畫一些」、「永遠都在製圖然後就沒然後了」、「先問問韓國要不要讓飛彈從頭上飛過去。」

