G20外交冷戰！NHK：高市早苗發言時 李強離席換人坐

日本首相高市早苗（前排左五）與中國國務院總理李強（前排右三）雖同場出席南非G20峰會，但雙方中間隔著多國領袖，全程零互動，李強更被曝在高市發言時離席。（路透）

日中關係緊張之際，兩國領導人在國際舞台上的互動備受關注。據《日本放送協會》（NHK）報導，日本首相高市早苗與中國國務院總理李強雖共同出席南非G20峰會，但兩人並未進行任何交談。更引人注目的是，當輪到高市在會議上發言時，原本在座的李強離開了座位，改由其他官員代為出席。

《NHK》報導指出，在G20峰會的議程中，李強的發言順序在高市之前。李強發言結束後，當會議進行到高市發言的環節時，李強已不在座位上，中國代表團的席位由另1名人員接替。這一幕被視為中日關係陷入低潮的具體縮影。

高市證實「零接觸」 重申戰略互惠

高市早苗在峰會結束後的記者會上證實，此行她與李強「沒有任何形式的接觸或交談」。儘管如此，她仍強調日本對話的大門始終敞開，「構建具建設性且穩定的日中關係，這一大方向沒有改變」。

不過，面對中國近期在東海、南海及台灣議題上的強勢作為，高市也展現原則立場。她表示，日中之間確實存在許多懸而未決的課題與關切，雙方應努力增進理解；但她也強調，日本未來將繼續「明確表達該有的立場」，並強烈要求中方採取負責任的行動。

《NHK》分析，以往在這種多邊國際會議場合，中日領導人即便沒有正式會談，通常也會進行簡短的「站邊交談」（pull-aside）或寒暄。然而，此次雙方全程零互動，加上李強中途離席的舉動，顯示在福島核處理水排海及高市「台灣有事」言論的影響下，北京對日本的強硬態度並未軟化。

