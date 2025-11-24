為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國反彈報復毫無影響 最新民調：高市早苗內閣支持率還是72％

    2025/11/24 01:23 國際新聞中心／綜合報導
    日本媒體最新民調顯示，高市早苗政府的支持率仍居高不下，達72％。（路透）

    日本媒體最新民調顯示，高市早苗政府的支持率仍居高不下，達72％。（路透）

    儘管日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢，引發中國強烈不滿，並接連採取報復措施，但日本新聞網（NNN）與「讀賣新聞」在本月21日至23日所進行的民意調查顯示，高市內閣的支持率仍居高不下，達72％。

    調查顯示，回答「支持」高市內閣的受訪者，占72％，與上個月的上一次調查幾乎持平；回答「不支持」者則為17％。

    關於高市內閣對中國的態度，「予以肯定」者為56％，「不予肯定」者為29％。在高市內閣的外國人政策方面，回答「有所期待」者為62％，大幅超越回答「不期待」者的25％。

    這項調查是在21日至23日，以家用電話和行動電話訪問全國有選舉權者，共有1054名受訪者做出有效回答。

    支持理由方面，「對政策有所期待」占34％，「總理具有領導力」占22％，「沒有更好的人選」占17％等。其中，將「總理的領導力」列為支持理由者，比上個月上升7個百分點。

    另外，針對政府應對物價高漲的措施，「予以肯定」者為33％，「不予肯定」者為52％。納入每名兒童發放2萬日圓等措施的經濟對策方面，「予以肯定」達63％，大幅超過「不予肯定」的30％。

    對於高市提出「負責任的積極財政」，表示將優先推動經濟成長的方針，「予以肯定」者高達74％，同樣大幅超過「不予肯定」者的17％。

    自民黨的支持率與上個月相同，為32％。與自民黨組成聯合政府的日本維新會，則為4％。立憲民主黨為5％，參政黨亦為5％。

    至於是否認為眾議院應儘早解散並舉行大選，「認為應該」者為30％，「不認為」者為56％。「認為應該」者比上個月下降13個百分點。

