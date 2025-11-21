為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    澳洲禁16歲以下使用社群平台12月上路引青少年反彈 專家提醒「這點」

    2025/11/21 11:31 即時新聞／綜合報導
    澳洲將自12月10日起禁止16歲以下未成年人使用社群媒體。（示意照）。（法新社）

    澳洲將自12月10日起禁止16歲以下未成年人使用社群媒體。（示意照）。（法新社）

    澳洲將自12月10日起禁止16歲以下未成年人使用社群媒體，要求平台採取「合理措施」阻止未成年註冊，並停用現有帳號。政府表示，此全球首例政策旨在減少兒少暴露於網路霸凌、有害內容與平台沉迷設計所帶來的健康風險。

    根據《BBC News》報導，政府研究指出，96%的10至15歲兒童使用社群媒體，七成看過暴力、厭女、飲食失調與自殺相關內容；七分之一曾遭網路誘騙，超過半數是網路霸凌受害者。

    首波列入管制的十個平台包括Facebook、Instagram、TikTok、X、YouTube、Snapchat、Reddit及直播平台Kick與Twitch。Meta已宣布提前於12月4日開始關閉未成年帳號，其餘平台仍未公布因應方式，政府亦將持續研議是否將遊戲平台納入規範。

    新法也引發資料保護疑慮，外界擔心平台在驗證年齡時將蒐集更多敏感資訊，可能增加資安風險。澳洲政府強調法案納入嚴格個資保護規範，驗證資料不得作其他用途，並須在使用後銷毀，否則將面臨重罰。

    社群平台未被限定使用特定驗證方式，但可包括身分證件、人臉或語音辨識、或以線上行為推估年齡等技術，政府承認相關技術仍不完美，恐出現誤判情形。孩童與家長不會因違反禁令受罰，但企業若屢次違規將面臨最高4950萬美元罰款。

    不過，禁令也引發部分青少年反制，不少人以假年齡提前註冊、討論使用VPN、改用其他應用程式、與父母共用帳號等方式規避限制。

    全球首例的禁令備受國際關注，多國正研究類似限制，但專家提醒，全面封鎖可能使青少年轉向監管更薄弱的管道，未必能真正降低網路危害。

