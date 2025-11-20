為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國錫安教會18人被正式逮捕 面臨最高3年刑期

    2025/11/20 15:42 中央社
    中國錫安教會於10月被大規模抓捕，約30名牧者和教友被警方帶走。路透社引述對華援助協會創始人傅希秋表示，有18名錫安教會牧者和教友近日被廣西省北海市檢察院批准逮捕，他們將面臨審判及可能被判最高3年刑期。

    路透社19日報導，根據傅希秋表示，18名被批准逮捕的牧者和教友，被控「非法利用信息網絡罪」，相關罪名可以被判最高3年的刑期。

    中國錫安教會主任牧師金明日的女兒金婷雅向路透社表示，此前被中國警方帶走的牧者和教友中，有5人於10月已獲得釋放，另有4人於11月10日獲准保釋。

    金明日是18名被批准逮捕者之一，金婷雅表示，中國錫安教會被大規模抓捕一事獲外國媒體關注後，父親於10月14日獲准見律師。

    報導表示，中國國家宗教事務局於9月公布「宗教教職人員網絡行為規範」，包括禁止宗教教職人員不得通過網路與境外勢力勾連，及未經授權進行線上佈道或宗教培訓。新規公布後不足一個月，中國有關當局便對錫安教會進行大抓捕。

    錫安教會成立於2007年，為未註冊的家庭教會性質，其影響力覆蓋中國40餘座城市，擁有總數多達5000人參與的主日聚會。

    對華援助協會19日發表聲明，強烈譴責中國政府對錫安教會牧者和同工進行正式逮捕，並指這顯示中共對宗教自由鎮壓升級，呼籲中國政府立即無條件釋放所有人，撤銷指控。

    聲明又表示，這18名錫安教牧者和同工自今年10月9日一直被以刑事拘留關押。據家屬與律師證實，他們被單獨關押、秘密審訊、其家屬也被持續施壓。

