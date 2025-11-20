為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    烏龍！ 國際模特大賽「廣東冠軍」原來是「太太組」 真正女模組后座曝光

    2025/11/20 11:54 即時新聞／綜合報導
    第28屆國際模特大賽中國總決賽廣東「太太組」冠軍15號選手（左）與「女模組」冠軍37號選手。（本報合成，擷取自微博）

    第28屆國際模特大賽中國總決賽廣東「太太組」冠軍15號選手（左）與「女模組」冠軍37號選手。（本報合成，擷取自微博）

    第28屆國際模特大賽中國總決賽在深圳落幕後，一名身形豐腴、步伐略顯拘謹的15號選手意外被宣布為「廣東冠軍」，瞬間在網路引爆爭議。許多網友質疑評選標準走樣，甚至懷疑背後另有關係。主辦方隨後澄清，15號其實是太太組冠軍，因工作人員誤把獎項頒給她，才造成烏龍，引發一連串誤會，真正的「女模組」冠軍也曝光。與此同時，有網友翻出中國其他選美比賽的冠軍得主同樣引發質疑，在社群網路掀起廣泛討論。

    綜合中媒報導，這場賽事於本月16日在廣東深圳舉行，由國際模特大賽組委會主辦，各地分區入選者齊聚深圳競逐總決賽，也結合影視演員海選。然而「廣東冠軍」被誤頒後引起外界反彈，組委會表示已注意到網路討論，正釐清狀況。

    副主席羅雲琦解釋，真正的廣東「女模組」冠軍是37號選手，透明公開的證書樣式被工作人員錯置，才導致外界誤會。組委會已向15號選手致歉，並補發太太組冠軍證書，也否認網傳「靠金錢力量」參賽等指控。

