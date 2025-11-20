美到不敢直視！中國選美「五大冠軍」自信爆棚 自己人都不信

中國選美賽事屢屢因結果與期待落差過大引發質疑，網友特地整理「五大選美冠軍」火速掀起熱議。（擷取自微博）

「第28屆國際模特大賽中國總決賽」在廣東深圳落幕，15號選手奪得「廣東冠軍」畫面瘋傳，但是不太流暢的台步與豐腴的身形、僵硬表情瞬間在網路引爆爭議。事後竟傳出主辦單位澄清是「烏龍一場」，這其實是「太太組」冠軍。與此同時，有網友翻出中國其他多場選美比賽，頻繁出現同樣令人懷疑的評選結果，甚至覺得已經「不意外」、「你懂的」，在社群網路掀起廣泛討論。

近年中國選美賽事屢屢因結果與期待落差過大，引來群嘲與質疑。有網友特地整理從「國際模特大賽中國總決賽」到「全球中華小姐」，多位冠軍得主的「美」皆引發爭議，包括「全球中華小姐」自信滿滿的四川賽區冠軍展一寧、在「國際環球小姐」總決賽拿下最佳身材獎的張雨曦、「全球中華小姐」遼寧賽區冠軍張倩，以及「亞洲至尊小姐」華南總冠軍趙靈兒，都因外貌評價兩極成為討論焦點。

網友紛紛留言笑虧「越來越怕統一了」、「對他們的實力，我不在現場是不好質疑的，但對裁判的視力我是非常質疑的」、「每一位都美到令人不敢直視」、「出最多錢的都是第一名」、「看的出來主辦方應該很缺錢，都是經濟惹的禍！」、「都是資本的遊戲」。

