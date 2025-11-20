女兒剛滿18歲就拍成人片「毫無禁區」 澳洲新州國家黨黨魁閃辭

澳洲新南威爾斯國家黨黨魁桑德斯（右二）17日突然請辭。（擷取自臉書帳號@NSW Nationals）

澳洲新南威爾斯州國家黨（NSW Nationals）黨魁桑德斯（Dugald Saunders）17日突然宣布即刻辭職，令黨內震驚，多名議員表示事前毫無預兆；桑德斯自2023年5月推翻前黨魁圖爾（Paul Toole）後，領軍至今還未滿3年。巧合的是，此前一天，他的19歲女兒被揭從事色情產業。

綜合媒體報導，桑德斯發聲明表示，閃辭的主因是希望專注家庭，透露有多名家人罹患嚴重疾病。他還說，「在過去兩年半裡，我很榮幸領導新南威爾斯國家黨，但現在是時候讓一位新領袖接手，為下一次選舉做準備了。感謝我的團隊和黨給我的支持，我將繼續以當地議員身分為選民服務」。據了解，新州將於2027年3月舉行選舉。

然而就在桑德斯請辭24小時前，他的女兒查莉（Charlie）被曝出現在色情平台OnlyFans一個實境秀中，讓外界猜測是桑德斯辭職的真正原因。

剛達到合法年齡的查莉在「辣味夏日」（Spicy Summer）第一集中登場，她聲稱一滿18歲便開始在OnlyFans上製作成人內容。她還說「TikTok啟發了我」，強調自己樂於挑戰所有題材，「沒有任何禁區」，甚至自曝「我基本上什麼都做過，只是沒有露過臉。」

