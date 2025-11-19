案情急轉！德旅客在土耳其享用小吃後4死 疑為飯店殺蟲劑惹禍

德國一家4人在土耳其伊斯坦堡享用街頭小吃後全數身亡，目前調查重點從食物中毒轉變成可能是飯店殺蟲劑釀禍。圖為伊斯坦堡一景。（法新社）

土耳其裔、擁有德國公民身分的博切克（Servet Böcek）和妻子奇格德姆（Çiğdem），近日帶著2個小孩前往伊斯坦堡旅遊，孰料在享用街頭小吃後全數身亡，原先以為是食物中毒事件，但目前查出可能是飯店殺蟲劑釀禍。

據《People》報導，27歲的奇格德姆和分別為3歲、6歲的孩子，先是在13日出現噁心、嘔吐等疑似食物中毒的症狀，3人雖緊急住院仍於隔天14日宣告不治；至於38歲的博切克則是在加護病房救治，17日身亡。

當局原本將這起事件當成食物中毒調查，前往4人用餐過的地點採集樣本。不過，博切克一家所入住的伊斯坦堡法蒂赫區飯店，後續有2名旅客身體不適就醫，讓調查人員將關注重點轉移過來。

警方懷疑可能是殺蟲劑等化學物質，透過浴室通風系統進入博切克一家的房間，目前已從飯店床單、枕頭、水壺、毛毯上採集樣本展開檢驗。

