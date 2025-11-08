詆毀中國可判5年？ 南韓執政黨法案引發輿論譁然

南韓反中示威熱度不減，促使執政黨國會議員提案，將處罰詆毀「特定國家」的國民，旋即引發爭議。（路透）

隨著南韓反抗中國影響力的示威持續不斷，執政黨共同民主黨近期研擬提出《刑法》部分修訂法案，規定侮辱特定國家、國民、種族名譽者，可被處5年以下有期徒刑或1000萬韓圜（約21.2萬台幣）以下罰款；公然侮辱者將被處以1年以下有期徒刑或200萬韓圜（約4.2萬台幣）以下罰款。然而，在反對黨國民力量黨強烈批評下，該提案引發輿論廣泛爭議。

南韓《中央日報》7日報導，共同民主黨國會議員楊富男為首的9名該黨議員，包括李廣熙、辛正勳、樸貞炫、尹建永、李相植、樸均澤、許成武、徐瑛教、權七勝，以及被視為泛執政陣營的無黨籍議員崔赫振共同連署該法案，並指出，「近年來，無論線上或線下，針對特定國家和種族的仇恨言論頻繁出現，煽動社會對立，夾雜各種謾罵與侮辱性語言的集會、示威活動屢見不鮮。現行法律對詆毀與侮辱的規定僅限於特定個人，並未涵蓋針對群體的詆毀或侮辱行為，此一法律空白正被「反華集會」等組織者所利用」。

請繼續往下閱讀...

為此，他們主張「增設針對特定群體的法律構成要件，將基於虛假事實的群體詆毀與侮辱行為納入懲處範圍。同時，考慮到群體特性，將不適用誹謗罪中的『反意思不罰條款』（即受害者不願起訴則不予處罰）和侮辱罪中的『親告罪』（受害者須親自起訴的犯罪），以確保法律的實效性」。

提案還提出新設《刑法》第307條第2項「針對特定群體的詆毀罪」和第311條第2項「針對特定群體的侮辱罪」。

對此，國民力量黨媒體發言人李在能在臉書（Facebook）上發文批評稱，「共同民主黨提出『反華示威即判刑』的刑法修正案」，對數百次聽命於北韓、從事宣傳煽動的民主勞總主導的『反美示威』視而不見，如今卻要因『反華示威』將國民送進監獄」。

他指出，「即便撕毀星條旗、縱火襲擊美國大使館，憲法仍以言論自由為由，並未處罰『反美運動』，但如今，批評共產主義國家的『東北工程』、安全威脅或體制威脅，卻將招致『5年以下有期徒刑』。這究竟是誰的國家？大韓民國是自由民主主義國民的國家」。

李在能進一步表示，「如今，共同民主黨議員竟要因喊出『反中國共產黨（CCP OUT）』口號而要懲罰本國國民，現任政府的親中、反美傾向已然成為現實。我們已立於洛東江防線，唯有抱定置之死地而後生的決心，才能守護這片國土」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法