上海小學驚傳納9年抽血計畫 家長恐慌淪器官移植配對庫

有家長發影片稱，小孩在學校收到來自上海疾控中心發出的意向書，要求簽名自願接受長達9年的身體調查，期間每2年抽血1次。（擷取自抖音帳號 @愛學習的西貝）

繼中共領導人習近平被抓包與俄羅斯總統普廷私聊「長生不老」和「器官移植」後，上海有小學家長近日爆料，官方疑令家長簽名同意，讓孩子參與一項長達9年的身體檢測，期間每2年採集生物樣本（例如血液等）1次。消息引發爭議，並質疑官方真正動機，擔憂小孩淪「器官移植」配對庫。

綜合媒體報導，抖音帳號「愛學習的西貝」1日發布影音說，小孩在學校收到來自上海市疾病預防控制中心的問卷調查，「因為中間涉及到一些讓我感到不是很安全的因素」，所以決定披露這項消息。

據影片曝光的《家長告知書》顯示，名為「上海學生常見病及影響因素縱向調查」主要針對1年級學生，計畫今年（2025）9月至2034年12月期間進行，涉及體格檢查、問卷調查及實驗室檢查3部分。其中最敏感的是「實驗室檢查」，學生要被採集指尖血，用於血紅蛋白檢測和血液樣本留存，樣本將保存於疾控中心，用於後續代謝相關指標研究。

影片指，該項目「不是什麼普通的體檢」，因為「要簽很多很多同意書」「說你自願同意」，然後每年會給小朋友人民幣50元（新台幣220元）的禮品獎勵。「本來孩子爸爸想讓她簽同意的，怕如果不同意，會不會讓學校印象不好。」但最後認為，血型和組織樣本，屬重要個人隱私，對孩子有一定安全問題，最後選擇不同意參加。

該影片激起許多討論，有網友回應，上海疑有學校未通知家長就直接給孩子抽血，「好事能逼著你幹嗎」、「現在醫生讓人感到恐懼」、「最終手伸向了小學」、「簽好之後就怕變成消失的他」「選中了，就是天之子，需要你兒子出馬時你兒子就是偉大的傑作。」

