高市早苗出訪鐵人行程 外交處女秀展魄力

日本首相高市早苗完成她上任後的外交處女秀，她以「3天1夜」全程27小時的鐵人行程，出席在馬來西亞召開的東協（ASEAN）峰會，她讓亞洲國家領袖對留下深刻且良好的印象，而且更重新將前首相安倍晉三提出的「自由且開放印度太平洋」（FOIP）構想與東協重新連結，意義重大。

日本與東協發表推進FOIP的新聲明，明確將FOIP與「東協印太展望」（AOIP）連結起來，強化與東南亞國家的合作。對日本而言，與東協的合作意義不只是經貿層面，亦具高度戰略、地緣政治意味。聲明中提及對南海情勢、東海、台灣海峽及北韓、緬甸議題的關注。

高市早苗24日在國會發表上任後首次的施政方針演說，她強調要讓日本重新在「世界的中心綻放光彩」，兩天後她站上吉隆坡東協峰會會場的大舞台，與東協十國領袖的合照，成功地站在C位。

高市早苗此行是在25日晚間從東京出發，27日凌晨五點返回日本，全程僅有27小時，她抵達馬國後並未停歇，打破慣例從馬國的飯店與正在空軍一號上的美國總統川普進行首次電話會談，日本資深外交官向日媒表示，這是從未有過的經驗，是特例中的特例。高市早苗無論如何都希望在川普訪日之前，與他先進行一次電話會談，取得川普初步的好印象。而川普的確也給予高市早苗「偉大又美麗」的高評價。

高市早苗對外交的積極態度，從她踏入東協峰會的會場一刻就顯露無遺。高市早苗上任日本首相不到一週，全場就屬她最菜，她在東道主、馬國總理安華的引導下進入會場後，主動遶行會場向各國領袖致意，其中東帝汶總理古斯芒（Xanana Gusmao）慎重地起身扣好西裝紐釦，向高市早苗行吻手禮。

安華開場介紹高市早苗時表示，他的妻子和女兒都是高市早苗的支持者，很感謝高市早苗遠道而來。安華的妻子「旺姊」是醫生出身，她在安華坐政治黑牢時創了「國民公正黨」營救丈夫。

高市早苗在開場進行了三分的英語演說，日媒報導，幕僚原本幫她準備日文版講稿，但高市早苗主動要求改為英語。演說中她提到，前首相安倍晉三在二○一六年提出的自由且開放印太構想，明天就要屆滿十年，她想藉此機會再次強調，FOIP將是日本外交的重要支柱。希望與ASEAN攜手，共同守護印太地區的和平、穩定與繁榮。會議最終由日本與東協共同通過推進FOIP的新聯合聲明。

石破上台後，FOIP很少再被提起，高市早苗重新豎起這面大旗希望繼續加深日本與東協的關係，而備受中國欺壓的東協領袖，似乎也在等待日本的再次奮起。

