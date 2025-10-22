2中國人「偽造台灣駕照」租車上路被逮 日檢不起訴引熱議

2中國人「偽造台灣駕照」租車上路被逮 日檢不起訴引熱議2025/10/22 17:29 即時新聞／綜合報導
日本警方在今年9月以涉嫌行使偽造有印公文書罪，將2名涉嫌使用「偽造台灣駕照」的中國人逮捕。（圖擷取自社群平台「X」）
日本警方在今年9月，逮捕2名中國籍遊客，因為他們去年到日本旅遊期間，涉嫌使用委託不法業者製造的「偽造台灣駕照」，向日本自動車聯盟（JAF）辦理租車。事後2人被警方帶回調查，東京地方檢察廳審酌後，昨（21）日宣判不起訴2人，不起訴的理由卻公布，但這起消息已在日本社會引發軒然大波。
綜合日媒報導，來自中國的38歲男子高志洲、47歲女子龔秀萍，得知台灣人赴日旅遊若想要租車自駕，但凡持有合法台灣駕照，就只需要向JAF附上官方日文譯本，之後就能自行向合法租車公司承租車輛上路，相關手續申請方式明顯遠比其他國家來得便捷，為此讓這2人動了歪腦筋，並在去年11月進行此非法的犯罪行為。
根據警方調查，2人先是透過中國電商網站，以約16萬日圓（約新台幣3.2萬元）向不法業者下單，收到標示為本人名義的「偽造台灣駕照」和翻譯文件，接著再前往超商列印翻譯文件後，帶去日本實際辦理租車並駕駛上路。2人罪刑之所以被揭露，是因為JAF發現有人多次以同一名義，來申請翻譯文件，通報警察廳才被曝光並另案調查。
警方對2人申請逮捕令，並透過國際刑警組織（ICPO）進行國際通緝，最終在今年9月，以涉嫌行使偽造有印公文書罪將2嫌逮捕歸案，成為日本首次針對「偽造台灣駕照」展開司法偵辦。然而，2嫌到案後皆否認罪行，不斷辯稱「不知證件是偽造品」；東京地方檢察廳經過近1個月的調查，21日宣布檢方決定不起訴2嫌，理由則未公開。
報導指出，早在這起事件發生前，日本警方就查獲其他中國觀光客做出類似的非法行為，迄今確認至少有8件與自駕有關相關申請，其中6件還成功通過審核後開車上路。檢方判決結果公布後，引起大批日本民眾不滿，紛紛上網發文痛斥檢方放任外國人非法濫用、狂鑽漏洞制度犯罪，導致日本這幾年多處觀光景點的交通事故發生率大幅飆升。
今後は外面切替の条件が厳しくなるからだろ？— 髙橋????羚@闇を暴く人。 （@Parsonalsecret） September 26, 2025
中国人が条件の緩い台湾の運転免許証を偽造したとして二人逮捕された
いずれにしろ楽に中国人が免許を手にしてしまったら「一時停止」すら読めないからまた日本人を轢きまくるぞ？
これは氷山の一角
徹底的に取り締まって下さい pic.twitter.com/rOqvZg8iWb
中国籍の犯罪????????— ぴろん???????? （@pirooooon3） September 26, 2025
中国籍の2人は
（厳格化される）「外免切り替え」
手続きを避けるため
インターネットで偽の
免許証などを購入したとみています。
中国籍の外面切り替えの
運転免許証のチェックは必要ですか？
①全てチェック
②全て剥奪
③その他
#日本を守る pic.twitter.com/uJ3MxUzHpC
今日日本のニュースで、中国人が台湾の運転免許証を偽造してそれを日本に持ち込んで日本の免許にすぐに切り替えて使って逮捕されていたらしいですが、タオバオでは普通に売ってますねえ。。 pic.twitter.com/iaEGdJr12D— 小龍（しゃおろん）????????in???????? VPN運営|レーシングカート???????? （@xiaolong761216） September 26, 2025
偽造免許証使い運転手続きした疑いで逮捕の中国籍2人 不起訴にhttps://t.co/vZooxqXlny #nhk_news— NHKニュース （@nhk_news） October 21, 2025
