2中國人「偽造台灣駕照」租車上路被逮 日檢不起訴引熱議

日本警方在今年9月以涉嫌行使偽造有印公文書罪，將2名涉嫌使用「偽造台灣駕照」的中國人逮捕。（圖擷取自社群平台「X」）

日本警方在今年9月，逮捕2名中國籍遊客，因為他們去年到日本旅遊期間，涉嫌使用委託不法業者製造的「偽造台灣駕照」，向日本自動車聯盟（JAF）辦理租車。事後2人被警方帶回調查，東京地方檢察廳審酌後，昨（21）日宣判不起訴2人，不起訴的理由卻公布，但這起消息已在日本社會引發軒然大波。

綜合日媒報導，來自中國的38歲男子高志洲、47歲女子龔秀萍，得知台灣人赴日旅遊若想要租車自駕，但凡持有合法台灣駕照，就只需要向JAF附上官方日文譯本，之後就能自行向合法租車公司承租車輛上路，相關手續申請方式明顯遠比其他國家來得便捷，為此讓這2人動了歪腦筋，並在去年11月進行此非法的犯罪行為。

請繼續往下閱讀...

根據警方調查，2人先是透過中國電商網站，以約16萬日圓（約新台幣3.2萬元）向不法業者下單，收到標示為本人名義的「偽造台灣駕照」和翻譯文件，接著再前往超商列印翻譯文件後，帶去日本實際辦理租車並駕駛上路。2人罪刑之所以被揭露，是因為JAF發現有人多次以同一名義，來申請翻譯文件，通報警察廳才被曝光並另案調查。

警方對2人申請逮捕令，並透過國際刑警組織（ICPO）進行國際通緝，最終在今年9月，以涉嫌行使偽造有印公文書罪將2嫌逮捕歸案，成為日本首次針對「偽造台灣駕照」展開司法偵辦。然而，2嫌到案後皆否認罪行，不斷辯稱「不知證件是偽造品」；東京地方檢察廳經過近1個月的調查，21日宣布檢方決定不起訴2嫌，理由則未公開。

報導指出，早在這起事件發生前，日本警方就查獲其他中國觀光客做出類似的非法行為，迄今確認至少有8件與自駕有關相關申請，其中6件還成功通過審核後開車上路。檢方判決結果公布後，引起大批日本民眾不滿，紛紛上網發文痛斥檢方放任外國人非法濫用、狂鑽漏洞制度犯罪，導致日本這幾年多處觀光景點的交通事故發生率大幅飆升。

相關新聞請見：

遊日中客自駕車禍多 日媒揭發淘寶賣假證

外國人遊日換駕照制度大變動 台灣人免驚！

中國男偷拍日本換發駕照考題被逮 背後疑涉集體舞弊

租車開車方便 2中國人使用「偽造台灣駕照」 在日本被逮

觀光客注意！日本駕照「換發新制」上路 筆試、路考也變難

日媒曝中國人鑽漏洞掀「赴日換駕照潮」 釀成日本交通事故激增

中國駕駛頻釀交通事故 日本當局研擬修改「外國人駕照轉換制度」

杜絕「假觀光真換照」日本駕照轉換新制擬10月上路 台灣不受影響

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法