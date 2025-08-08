中國男偷拍日本換發駕照考題被逮 背後疑涉集體舞弊

日本街頭車輛。示意圖。（彭博）

〔編譯管淑平／綜合報導〕日本《共同社》7日報導，一名中國籍男子因涉嫌在日本駕照換照考試試場，偷拍題目，遭日本警方送交檢方。

《共同社》獨家披露這起案件，該名40多歲中國籍男子，6日在大阪府門真市外國駕照換發日本有效駕照考場，用小型相機拍攝考題，7日被大阪府警方以妨礙業務罪嫌移送檢方。

辦案人員指出，該男子6月中旬曾上傳影片，當中拍下在考場窗口翻閱用日語和中文寫的試卷，以及填寫答題紙的情形；影片還附註說明考試預約方式，以及筆試10個問題中答對7個以上就合格等。這段影片被轉發到其他社群平台，有的點閱率達到約3萬次。

警方認為，其他參加換照考試者，可能參考了這段影片，警方已要求該男子刪除原始影片檔。

根據日本警察廳資料，利用該制度取得日本駕照的外國人呈增加趨勢，去年就有6萬8623人。由於換照考試被詬病筆試題目太簡單，已有多起外國駕駛人交通事故案例，警察廳7月宣佈修改制度，提高筆試難度和通過門檻，以及申請換照考試須有「住民票」，形同禁止外國觀光客換發駕照等措施，預計10月實施。

