日媒縮時攝影曝！大阪巨型鋼管塞回去還差1.6公尺 正考慮直接切除

日本大阪梅田中心地區11日上午發生罕見狀況，一根原本埋在地下的巨大鋼管突然「破土」，突出地面10公尺以上，相關照片在社群媒體瘋傳，警消人員獲報到場後，努力想將水管塞回地下，不少人調侃這是「真人版瑪莉歐」。日媒昨晚也公開現場作業「縮時攝影」畫面，引發討論。據了解，目前這根鋼管還剩下1.6公尺露出地面，市政府正考慮直接將之「切除」。

綜合日媒報導，這起事件發生在日本時間11日上午6點半，原先通報民眾指出有「混凝土掉落」狀況，但警消到場後，赫然發現一根長約30公尺、直徑5公尺的地下道鋼製金屬管，從地底筆直衝破柏油路面，冒出地面外的高度約達18公尺。目擊者受訪透露，他在事發當時路過附近，結果突然聽到一聲巨響，原本以為是道路發生車禍，未料頭上突然掉下大量瀝青，接著就看到一根巨大柱子從地底冒出來，呈現「一柱擎天」的詭異畫面。

日媒「MBS新聞」昨日在YouTube頻道發布一段縮時攝影影片，只見原先冒出地面達18公尺的巨型鋼管，在影片中緩緩下降，最後僅剩下1.6公尺露在路面上。影片曝光後引發熱議，還有不少網友繼續用「超級瑪利歐」哏調侃：「伸縮水管來了」、「進去的話會來到隱藏關卡。」

目前事發地點附近南北走向約600公尺的國道423號，以及其上方約2公里長的新御堂筋高架公路仍持續封閉中，相關單位說明原因是需要確認地基目前的穩定性。今日凌晨，市府也已經開始注入化學物質，加固地基周圍。確認地基是否穩定以及橋墩安全狀況的工作，預計將持續數日，目前沒有解除封路的計畫。

目前鋼管僅剩1.6公尺露出地面，鋼管頂部的鐵皮目前已經移除，好讓相關人員檢查鋼管內部狀況，同時加上鐵網防止人員掉入；市府正在考慮直接切除還裸露在外的部分。

