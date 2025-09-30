觀光客注意！日本駕照「換發新制」上路 筆試、路考也變難

日本警察廳宣布將修正外國駕照換發制度。（彭博）

因應外國人交通事故頻傳，日本政府自10月1日起，將針對外國駕照切換為日本駕照的「外國駕照換發」制度，加強嚴格審查。由於先前非居住於日本的觀光客，也能利用該換發制度，引發日本國內批評的聲浪，因此今後觀光客將不再適用此制度。

日媒《共同社》今（30）日報導，除了駕照換發制度變更外，測試交通規則的「知識確認」題數，也將從現行的10題增加至50題，數量是原來的5倍，且合格標準為答對9成以上。而測試駕駛乘車技術的「技能確認」也將增加項目。

據報導，過去，即使是以飯店作為短期居留地的海外觀光客，也能申請「外國駕照換發」，但在新制度下，不論國籍皆需提交日本的住民票影本。對於已搬出日本的國民，若能提交戶籍謄本等文件，就可申請辦理。

另外，「知識確認」過去支援約20種外語，10題是非題中答對7題即算合格，但遭日本國會等單位指出此標準「過於簡單」。至於在考場進行的「技能確認」，過去的通過率約為3成，今後將新增通過斑馬線、平交道等項目。

根據日本警察廳表示，憑藉舊有外國駕照換發制度取得日本駕照的外國人，有持續增加的趨勢，去（2024）年共有6萬8623人完成換發。其中最多來自越南，其次為中國與南韓。

