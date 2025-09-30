為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    觀光客注意！日本駕照「換發新制」上路 筆試、路考也變難

    2025/09/30 21:00 即時新聞／綜合報導
    日本警察廳宣布將修正外國駕照換發制度。（彭博）

    日本警察廳宣布將修正外國駕照換發制度。（彭博）

    因應外國人交通事故頻傳，日本政府自10月1日起，將針對外國駕照切換為日本駕照的「外國駕照換發」制度，加強嚴格審查。由於先前非居住於日本的觀光客，也能利用該換發制度，引發日本國內批評的聲浪，因此今後觀光客將不再適用此制度。

    日媒《共同社》今（30）日報導，除了駕照換發制度變更外，測試交通規則的「知識確認」題數，也將從現行的10題增加至50題，數量是原來的5倍，且合格標準為答對9成以上。而測試駕駛乘車技術的「技能確認」也將增加項目。

    據報導，過去，即使是以飯店作為短期居留地的海外觀光客，也能申請「外國駕照換發」，但在新制度下，不論國籍皆需提交日本的住民票影本。對於已搬出日本的國民，若能提交戶籍謄本等文件，就可申請辦理。

    另外，「知識確認」過去支援約20種外語，10題是非題中答對7題即算合格，但遭日本國會等單位指出此標準「過於簡單」。至於在考場進行的「技能確認」，過去的通過率約為3成，今後將新增通過斑馬線、平交道等項目。

    根據日本警察廳表示，憑藉舊有外國駕照換發制度取得日本駕照的外國人，有持續增加的趨勢，去（2024）年共有6萬8623人完成換發。其中最多來自越南，其次為中國與南韓。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播