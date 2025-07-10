杜絕「假觀光真換照」日本駕照轉換新制擬10月上路 台灣不受影響

日本駕照轉換新制擬10月上路，喜歡到日本自駕旅遊的台灣人並不受影響。（美聯社）

2025/07/10 14:53

〔駐日特派員林翠儀／東京10日報導〕為解決外國人濫用日本現行「外國駕照轉換制度」，假藉觀光名義赴日換照所引發的公平性與安全性問題，日本警察廳決定修改「道路交通法施行規則」，原則只接受以住民票影本確認住址，不再接受外國觀光客等短期停留者申請。而且交通規則相關的筆試題目，也將從現行的10題增為50題，修改草案於10日公布，預定在徵詢公眾意見後於10月1日開始實施。

至於台灣駕照因為可申請核發國際駕照，而且與日本有互惠協定，所以可直接在日本短期使用（但需附日文譯本），若為長期居留須更換日本駕照，也可免筆試路考申請換發。

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台日有互惠協定 台灣駕照可直接在日本短期使用

由於日本政府核發的駕照，被全球近100個國家承認，持有者可以輕易轉換為國際駕照，在全球各地駕車，而外國人在日本更換駕照的規定又極為寬鬆，引來不肖人士濫用，日本警察廳統計，去年1年內透過此制度取得日本駕照的外國人超過6萬8623人，創下歷史新高，也是10年前的2.7倍。去年換照案件中，以國籍來看越南人最多占1萬6681人，中國人居次為1萬5251人。

防堵中國人鑽法規漏洞 換發日本駕照後再申請國際駕照

有很多外國人士持觀光簽證入境，以下榻飯店、旅館等臨時居住地，作為駕照的登錄地址申請換照，很多人甚至看不懂日文，但因筆試題目僅有10題，所以能輕鬆過關。由於中國沒有加入日內瓦道路交通公約，因此中國駕照不能核發國際駕照（IDP），無法在大多數國家直接使用。很多中國人以鑽法規漏洞以日本為跳板，換發日本駕照後再申請國際駕照，很多中文網站上還傳授到日本的換照攻略。

因為大量外國人濫用日本駕照轉換漏洞，引發安全性和公平性的問題，在日本引起熱議，日本政府決定抓漏補洞，根據警察廳公布的修改案，以後外國人申請換發日本駕照，不論國籍一律要求以住民票影本確認申請者住址，由於持中長期在留資格的外國人才有住民票，所以等於是不同意觀光客等短期停留者申請。至於外國觀光客要在日本駕駛，就需要持有日內瓦公約的國際駕照。

另外，申請時確認日本交通規則理解程度的「知識測驗」筆試題目，也將從現行的10題增加到50題，答題正確率必須達到90%以上；實際路考的「技能測驗」評分標準也將提高。

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