中國駕駛頻釀交通事故 日本當局研擬修改「外國人駕照轉換制度」
日本警察廳長官楠芳伸在今（22）日例行記者會透露，當局將研擬修改「外國駕照轉換制度」的相關規定。（圖擷取自「日テレNEWS」YouTube）
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郭顏慧／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕近年來日本各地交通事故急速增加，經警方調查，肇事駕駛不僅多為赴日旅遊或居住的外國人，駕駛國籍又以「中國」居多，去年更有日本媒體爆料，大量中國人濫用日本現行「外國駕照轉換制度」，假藉觀光名義掀起赴日換照風潮，引發日本社會不安，也讓許多政治人物、警察廳開始重新現行制度的漏洞。
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綜合《NHK》、《產經》等日媒報導，由日本政府核發的「駕駛執照」（運転免許），被全球近100個國家承認，持有者可以輕易轉換為國際駕照，在各地駕車；至於「外國駕照轉換制度」（外免切換），則是允許持有外國駕照的外籍人士參加，且從2024年開，考卷提供20種語言，答題者僅需在10題選擇題中答對7題，就能合格。
不僅如此，在「外國駕照轉換制度」的現行規定中，允許短期觀光簽證的外籍人士，以下榻飯店、旅館等臨時住所，來作為駕照的登錄地址，並未對此進行嚴格審查，導致不少外籍人士藉機鑽漏洞，輕鬆取得日本駕照。隨著越來越多濫用制度的外籍駕駛出沒，日本各地從2021年起的車禍事故，每年以百起的速度不斷增加當中。
日本立憲民主黨的眾議院議員小熊慎司，也在昨（21）日的眾議院外務委員會上談到「外國駕照轉換制度」正在被濫用的情況，指出應納入考駕者國籍社會與文化背景等因素，進行一定程度的制度調整，並提出「對中國的話，應該停止這項制度會比較好」，緣由則疑似與埼玉縣14日發生中國男子酒駕，撞傷4名小學生後逃逸一事有關。
小熊慎司當時還提到，「這並非技術或知識層面的問題，而是關乎生活方式。人格特質或國民性難以透過考試來衡量，像那種撞到人之後還笑著說『不好意思啦』的行為，這樣的態度讓人實在無法接受。」另外，自民黨政調會長小野寺五典也於同日公開呼籲，政府應重新審查「外國駕照轉換制度」，並修改太過寬鬆的規定與流程。
日本各界針對「外國駕照轉換制度」抗議聲浪也越發嚴峻，不少人指出，該制度在「知識確認」的內容過於簡單，無法確保這些申請人是否真正理解日本的交通規範。另外，許多申請人會以飯店等臨時住所作為駕照登錄地址，引起日本民眾質疑，認為缺乏穩定住所者，不得輕易取得日本駕照，以免產生管理漏洞與社會安全隱憂。
日本警察廳長官楠芳伸在今（22）日例行記者會上透露，當局將研擬修改「外國駕照轉換制度」的相關規定。楠芳伸表示，為了強化該制度的審查，未來不論申請人國籍，一律要求以「住民票影本」作為居住地址的主要證明文件，避免以臨時住宿登記地址的情形繼續發生，正式修法後，僅以觀光目的、短期停留的外國遊客將無法申請。
楠芳伸指出，由於發生多起外籍人士透過「外國駕照轉換制度」取得駕照，並在日本造成交通事故的情況，警察廳將儘速提出該制度修正草案，並推動所需的立法或行政程序，以強化駕照管理機制與審查，提升日本交通安全保障。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
【外免切替、中国は止めた方がいい】立憲民主党・小熊慎司「技能や知識の問題ではなく生き方の問題だ。人柄や国柄は試験では測れない。人に当てておいて笑って『ごめんごめん』ではどうしようもない。社会的、文化的背景も考慮に入れた何らかの反映が必要。中国に対しては止めた方がいい」 pic.twitter.com/2YwBfq47pp— Mi2 （@mi2_yes） May 21, 2025
外免切替の制度見直し、ようやくです。— いさ進一 前衆議院議員 （守口市、門真市、大阪市鶴見区、大阪市旭区） （@isashinichi） May 21, 2025
警察庁の資料です。 pic.twitter.com/VUlhZVIYdP
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写真は警視庁（東京都）のHPです。令和６年から２０言語で運転免許受験ができるようになり、外免切替は２４言語に！… pic.twitter.com/6vyPtWyPS6
あ、これはペルー人の事件でしたね。— 坂東 忠信 （@Japangard） May 21, 2025
外免切り替えで問題になるのは中国人が多かったもので（^_^;）
でも、高速道路の逆走で正面衝突したら
相手がペルー人だろうが中国人だろうが痛いよ。
少なくとも全部一律に外免切り替えの一旦停止が必要です。
【1分インタビュー】— 自民党広報 （@jimin_koho） May 21, 2025
ホテルの住所で日本の運転免許証に切り替え可能？！
外国人による自動車事故が問題となっています。
外国の運転免許証を日本の免許証に切り替える「外免切替」の手続きの問題点等について #小野寺五典 政調会長が語りました。
ぜひご覧ください。@itsunori510 pic.twitter.com/rWWG59Yv75
日本で車を運転するための「外免切替」制度改正を検討 警察庁https://t.co/ZRf85mVdSE #nhk_news— NHKニュース （@nhk_news） May 21, 2025
外免切替「中国に対しては止めた方がいい」 立民小熊氏、三郷ひき逃げ受け早期見直し訴えhttps://t.co/OZgk1yB9If— 産経ニュース （@Sankei_news） May 21, 2025
小熊氏は「技能や知識の問題ではなく生き方の問題だ。人柄や国柄は試験では測れない。人に当てておいて笑って『ごめんごめん』はどうしようもない」と語った。
運転免許証 “「外免切替」制度の見直しを検討” 警察庁長官https://t.co/73RZeYkeGd #nhk_news— NHKニュース （@nhk_news） May 22, 2025
観光ビザ滞在の「外免切替」認めず、住民票の写し提出を原則に 警察庁の楠芳伸長官が表明 https://t.co/J9onD39CQ7— 産経ニュース （@Sankei_news） May 22, 2025
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