中國駕駛頻釀交通事故 日本當局研擬修改「外國人駕照轉換制度」

日本警察廳長官楠芳伸在今（22）日例行記者會透露，當局將研擬修改「外國駕照轉換制度」的相關規定。（圖擷取自「日テレNEWS」YouTube）

2025/05/22 15:42

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郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年來日本各地交通事故急速增加，經警方調查，肇事駕駛不僅多為赴日旅遊或居住的外國人，駕駛國籍又以「中國」居多，去年更有日本媒體爆料，大量中國人濫用日本現行「外國駕照轉換制度」，假藉觀光名義掀起赴日換照風潮，引發日本社會不安，也讓許多政治人物、警察廳開始重新現行制度的漏洞。

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綜合《NHK》、《產經》等日媒報導，由日本政府核發的「駕駛執照」（運転免許），被全球近100個國家承認，持有者可以輕易轉換為國際駕照，在各地駕車；至於「外國駕照轉換制度」（外免切換），則是允許持有外國駕照的外籍人士參加，且從2024年開，考卷提供20種語言，答題者僅需在10題選擇題中答對7題，就能合格。

不僅如此，在「外國駕照轉換制度」的現行規定中，允許短期觀光簽證的外籍人士，以下榻飯店、旅館等臨時住所，來作為駕照的登錄地址，並未對此進行嚴格審查，導致不少外籍人士藉機鑽漏洞，輕鬆取得日本駕照。隨著越來越多濫用制度的外籍駕駛出沒，日本各地從2021年起的車禍事故，每年以百起的速度不斷增加當中。

日本立憲民主黨的眾議院議員小熊慎司，也在昨（21）日的眾議院外務委員會上談到「外國駕照轉換制度」正在被濫用的情況，指出應納入考駕者國籍社會與文化背景等因素，進行一定程度的制度調整，並提出「對中國的話，應該停止這項制度會比較好」，緣由則疑似與埼玉縣14日發生中國男子酒駕，撞傷4名小學生後逃逸一事有關。

小熊慎司當時還提到，「這並非技術或知識層面的問題，而是關乎生活方式。人格特質或國民性難以透過考試來衡量，像那種撞到人之後還笑著說『不好意思啦』的行為，這樣的態度讓人實在無法接受。」另外，自民黨政調會長小野寺五典也於同日公開呼籲，政府應重新審查「外國駕照轉換制度」，並修改太過寬鬆的規定與流程。

日本各界針對「外國駕照轉換制度」抗議聲浪也越發嚴峻，不少人指出，該制度在「知識確認」的內容過於簡單，無法確保這些申請人是否真正理解日本的交通規範。另外，許多申請人會以飯店等臨時住所作為駕照登錄地址，引起日本民眾質疑，認為缺乏穩定住所者，不得輕易取得日本駕照，以免產生管理漏洞與社會安全隱憂。

日本警察廳長官楠芳伸在今（22）日例行記者會上透露，當局將研擬修改「外國駕照轉換制度」的相關規定。楠芳伸表示，為了強化該制度的審查，未來不論申請人國籍，一律要求以「住民票影本」作為居住地址的主要證明文件，避免以臨時住宿登記地址的情形繼續發生，正式修法後，僅以觀光目的、短期停留的外國遊客將無法申請。

楠芳伸指出，由於發生多起外籍人士透過「外國駕照轉換制度」取得駕照，並在日本造成交通事故的情況，警察廳將儘速提出該制度修正草案，並推動所需的立法或行政程序，以強化駕照管理機制與審查，提升日本交通安全保障。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

あ、これはペルー人の事件でしたね。

外免切り替えで問題になるのは中国人が多かったもので（^_^;）

でも、高速道路の逆走で正面衝突したら

相手がペルー人だろうが中国人だろうが痛いよ。

少なくとも全部一律に外免切り替えの一旦停止が必要です。 — 坂東 忠信 （@Japangard） May 21, 2025

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