外國人遊日換駕照制度大變動 台灣人免驚！

在日本國會中，有議員指出，部分觀光客雖無住民票，卻以飯店等臨時住所作為居住地申請換照，一旦發生事故，將造成執法困難；也有人批評知識測驗太簡單，恐讓不熟悉日本交通規則的外國人上路，增加風險。圖為日本東京。（彭博）

2025/07/10 13:45

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本警察廳今（10）日宣布，針對外國駕照換發日本駕照的手續（俗稱「外免切換」），未來原則上將要求申請人出示「住民票影本」以證明居住地，明確排除短期停留的觀光客申請。相關制度預計10月正式修正，並將自11日起展開為期1個月的公眾意見徵詢。

至於台灣駕照因為可申請核發國際駕照，而且與日本有互惠協定，所以可直接在日本短期使用（但需附日文譯本），若為長期居留須更換日本駕照，也可免筆試路考申請換發。

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根據日本放送協會（NHK）報導，所謂「外免切換」，是指外國人若持有合法駕照，經審查確認具備必要的駕駛知識與技能後，可直接換發日本駕照。根據日本警察廳統計，2024年透過此制度取得日本駕照的外籍人士高達6萬8000多人，創下歷年新高。

不過近年也引發不少質疑聲浪。在日本國會中，有議員指出，部分觀光客雖無住民票，卻以飯店等臨時住所作為居住地申請換照，一旦發生事故，將造成執法困難；也有人批評知識測驗太簡單，恐讓不熟悉日本交通規則的外國人上路，增加風險。

在綜合多方意見後，警察廳決定未來不論國籍，原則上都需提供住民票影本作為申請資格依據，並排除短期觀光客或非定居人士。調查顯示，與日本制度類似的15個國家和地區中，並無其他國家允許觀光客進行駕照換發。

警察廳也強調，觀光客若有駕駛需求，應持有依據《日內瓦公約》核發的國際駕照，而非透過「外免切換」制度取得日本駕照。

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