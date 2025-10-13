「戰爭結束了！」 川普對以哈停火協議有信心

川普12日準備前往以色列，在登上空軍一號後，川普表示他對以哈停火協議有信心，並強調「戰爭結束了」。（路透）

美國總統川普（Donald Trump）與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）13日將共同主持加薩和平峰會，預計將有超過20國領袖出席。川普12日準備啟程前往以色列，他在空軍一號接受媒體訪問時表示，以色列與哈瑪斯（Hamas）的停火協議將會維持，並強調「戰爭結束了」。

綜合外媒報導，川普在空軍一號上受訪時，針對以哈之間停火協議能否維持展現十足信心，並說：「我認為會的，我覺得這次停火協議會維持下去。」川普補充，停火協議能夠維持有很多理由，其中一個原因就是人們已經對衝突「感到厭倦」，這是幾個世紀以來的問題，人們早已感到厭倦，因此停火會維持下去。

隨後川普對媒體記者說：「戰爭結束了。戰爭結束了，你們明白嗎？」川普也稱讚以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），強調納坦雅胡做得很好，過去雖然和他有些爭執發生，但很快就解決了。

川普將於13日抵達以色列，並在以色列國會發表演說，隨後將前往埃及夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）與埃及總統塞西一起主持加薩和平峰會。埃及外交部表示，預計將簽署一份有關「結束加薩地帶戰爭」的文件。

