中國多名網紅遭封殺內幕曝光！ 與點破「力工思維」有關

中國近來有多名網紅遭到封殺，包括「躺平區」知名的「浪仔小牛」、拍攝網咖生活的數名部落客，甚至連以觀光旅遊為主、在各平台擁有2500萬粉絲的藍戰非也遭封禁，讓不少中國網友感到相當離奇，畢竟藍戰非影片裡經常吹捧中國、貶低外國，為何還會出事，其實這些網紅被封都與點破「力工思維」有關。

在中國網路上，力工思維是相當新的名詞，本月才逐漸開始流傳，意思是男性透過出賣勞動力努力賺錢、省吃儉用，將辛辛苦苦存下來的錢購買房產、支付彩禮（聘禮），達到結婚生子的目標，這種典型的中國男性想法就被稱為「力工思維」。

在中國各平台所出現的「力工思維」話題，主要是來反諷這種根深蒂固的思想模式，中共中央網絡安全和信息化委員會辦公室（網信辦）見情況不妙，連忙出手封殺「力工思維」一詞，與其相關的網紅因此受到波及。

據了解，藍戰非本人不婚不生，他花費鉅款周遊世界各國，是因為他在30歲時遭遇感情挫折，出國旅遊散心的同時也想開了，藍戰非直指人不一定要追求多大的房子、組建怎樣的家庭，這些都是消費陷阱，最重要的是讓自己開心就好。

藍戰非雖然和眾多「躺平區」網紅不同，他擁有相當多的資產，躺平網紅則大多數都是一窮二白，但他們具有類似的理念，那就是把錢花在自己身上、對自己好，不再為了結婚生子的目標而活，一個人也可以過得不錯，這顯然已突破中國男性的「力工思維」。

分析家指出，藍戰非與這些躺平網紅讓中國當局感到不安，執政者擔憂若長此以往，未來就沒有「韭菜」可以割、「人礦」可以用，因此將這些傳遞「一個人生活」的網紅全都封殺。

