    首頁　>　國際

    2年換3位 泰國新任總理企業家阿努廷上任

    企業家出身的阿努廷（Anutin Charnvirakul）於今（5）日接任泰國總理。（法新社）

    企業家出身的阿努廷（Anutin Charnvirakul）於今（5）日接任泰國總理。（法新社）

    2025/09/05 17:36

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前總理、泰國政壇世家「欽那瓦家族」第三代掌門人貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）在處理柬埔寨邊境問題出現爭議，上週遭憲法法院以道德違失為由免職，由企業家出身的阿努廷（Anutin Charnvirakul）於今（5）日接任總理，他也成為泰國2年內第3位總理。

    根據《BBC》報導，由於貝東塔處理與柬埔寨邊境爭議不當、被憲法法院認定違反道德義務遭罷免，導致由其領導的為泰黨執政聯盟迅速瓦解。與為泰黨一度結盟的「自豪泰黨」（Bhumjaithai）見機脫隊，轉向國會遊說籌組新聯盟，阿努廷順勢上位。

    報導指出，泰國政治風暴不斷，近年已有5位總理遭憲法法院解職，其中全數來自欽那瓦家族支持的政黨。自2001年起，欽家憑藉親民政策深得草根階層支持，卻始終與保守派、王室菁英角力不斷，前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）與胞妹盈拉皆曾遭軍方政變下台，如今再添貝東塔解職，令支持者深感挫敗。

    報導指出，阿努廷現年58歲，出身政商世家，其父曾任部長，家族企業正是興建新國會大廈的包商。他本人過去曾擔任衛生部長，推動大麻合法化引起熱議；如今他雖成功登上權力頂峰，卻如履薄冰。任期僅4個月，政策綁手綁腳，幾乎只被賦予「看守內閣」功能，面對外界對憲政改革與民主重建的期待，他能否在有限時間內扮演好「過渡總理」角色，備受考驗。

