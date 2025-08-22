美法官暫停鱷魚惡魔島擴建 捍衛大沼澤地生態

美國法官威廉斯下令無限期停止佛州官員對鱷魚惡魔島移民拘留設施的建設。（美聯社）

2025/08/22 12:49

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國聯邦法官威廉斯（Kathleen Williams）21日下令無限期停止佛州官員對鱷魚惡魔島（Alligator Alcatraz）移民拘留設施的建設。該法官支持環保組織觀點，稱該設施正在危及大沼澤地及其野生動物。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，21日的裁決源於米科蘇基部落（Miccosukee）和環保人士提起的訴訟，他們以環境為由對鱷魚惡魔島運作提出質疑。大沼澤地是生態敏感區，棲息許多瀕危物種，另外許多佛州居民依賴大沼澤地作為飲用水源。

原告方主張，根據聯邦法律所要求的環境審查，應在該鱷魚惡魔島設立前就完成。佛州官員則辯稱，鱷魚惡魔島由州政府經營，因此不受聯邦環境法規約束。

威廉斯下令，無限期停止佛州官員對鱷魚惡魔島建設，但未要求佛州官員完全停止鱷魚惡魔島運營，而是允許該州繼續使用現有設施拘留涉嫌非法入境移民。

威廉斯禁止更多被拘留者被轉移到鱷魚惡魔島，並阻礙該設施擴建計畫。她的裁決規定，佛州和聯邦當局不得在鱷魚惡魔島增建任何新帳篷，也不得進行任何鋪路或挖掘工作，但可以出於安全考慮修復現有設施。

威廉斯還指示佛州和聯邦當局在60天內拆除現場臨時圍欄、燈具和發電機。她補充，住房設施可以保留。

威廉斯聲稱，幾十年來佛州每一位州長、每一位參議員以及包括總統在內的無數地方和國家政治人物都公開承諾，將支持佛州大沼澤地的恢復、保護和維護，她的命令是維護旨在履行這些承諾的立法基本要求。

