兩國關係緩和! 中、印最快下月恢復直飛航班

〔國際新聞中心／綜合報導〕根據「彭博」十二日報導，印度與中國預計最快下個月恢復直飛航班，這是世上兩大人口最多的國家，為重塑政治關係所採取的重要一步。據消息人士透露，印度政府已要求國內航空公司，準備隨時開通飛往中國的航班，並可能在8月底於中國舉行的上海合作組織（SCO）峰會上正式宣布。

新冠疫情導致印度和中國之間的客運航班中斷，旅客被迫經由香港或新加坡等第三地轉機。隨著兩國關係逐步回暖，特別是在印度與美國關係出現緊張的背景下，重啟直飛航班顯得尤為重要。

此前，由於印度購買俄羅斯石油，美國總統川普將對印度商品的關稅提高至50%，導致雙方貿易關係緊張。而印度航空近期也宣布因「營運因素」暫停直飛華盛頓特區的航班，但其仍繼續營運紐約和舊金山航線。

這兩個亞洲大國間的外交關係曾在2020年因邊境衝突降至低點，造成雙方士兵傷亡。近來，印度已開始重新向中國公民發放旅遊簽證，凸顯關係的緩和。印度總理莫迪計劃出席於天津舉行的SCO峰會，屆時可能會與中國國家主席習近平進行會面。

儘管具體恢復時間尚未確定，且談判仍有變數，但知情人士指出，印度航空與靛藍航空（IndiGo）等公司都可能參與此次直航恢復。之前直航未中斷時，兩國主要城市間已有包括印度航空、靛藍航空以及中國的國航、南方航空和東方航空提供的服務。

