烏克蘭無人機保衛荷姆茲海峽！澤倫斯基：「亞洲國家」很有興趣

烏克蘭總統澤倫斯基7日證實，該國的海上防禦軍事技術在亞洲地區引起了廣泛關注。（路透資料照）

烏克蘭總統澤倫斯基7日證實，烏克蘭軍方正在參與一項保衛荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的關鍵行動。他並補充，烏克蘭的海上防禦軍事技術在亞洲引起了關注，且已經收到來自該地區國家的請求。

路透報導，伊朗戰爭爆發後，基輔已向中東地區派遣了數百名專家，分享其在抵禦伊朗無人機方面的豐富經驗與方法。俄羅斯全面入侵烏克蘭後，大量使用了伊朗製無人機發起攻擊。

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澤倫斯基在7日晚間的演說中表示：「烏克蘭軍方人員正在參與有關荷姆茲海峽的未來行動磋商。航行安全是一項全球性價值，我們從保衛黑海的經驗中深刻體認到這一點。」

俄烏戰爭期間，烏克蘭持續挫敗了俄羅斯全面封鎖通往黑海航道的企圖，黑海對於烏國的經濟和軍事至關重要。由於缺乏強大艦隊，基輔憑藉無人艦艇等創新技術，迫使俄羅斯黑海艦隊撤出位於克里米亞的關鍵基地。

澤倫斯基7日補充，人們對烏克蘭的軍事技術深感興趣，且已經傳播至歐洲以外地區。他強調，烏克蘭製造的攔截無人載具相比傳統武器更加先進，且成本更加低廉。

澤倫斯基說：「我們的外交官已經收到來自亞洲國家的請求，我已經指示他們迅速處理所有相關事宜。」澤倫斯基並未具體提及是哪些國家。

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