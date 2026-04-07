中國體壇大醜聞！全紅嬋慘遭集體霸凌 涉國家隊隊友、央視記者

全紅嬋參加2025年世界跳水世界盃第二站比賽，在女子10公尺跳台決賽中獲得銀牌後，與獎牌合影。（法新社）

近日中國社媒瘋傳多張微信群組截圖，爆料一個名為「水花征服者聯盟」的私密群組，長期針對中國跳板跳水運動員全紅嬋進行惡毒的人身攻擊與侮辱，且成員名單驚見多位中國現役國家隊隊友、央視記者及國際裁判。消息一出，隨即引發全網公憤。

綜合中媒報導，根據網傳截圖顯示，這個擁有282人的微信群組「水花征服者聯盟」，群組公告中竟公然寫道「禁止攻擊其他運動員（全紅嬋除外）」，甚至在2025年11月更換新群規，明確指示成員可以「隨意地罵全紅嬋和王楚欽，照死裡罵」。群內成員不僅對全紅嬋冠以多種不堪入目的侮辱性綽號，更長期進行語言霸凌。

多位中國知名體壇人士在微信群組「水花征服者聯盟」裡，所針對全紅嬋刻意取的羞辱外號。（擷取自Threads@cy8964niclink）

爆料指出，該群組的成員身分非同小可，包括多位中國知名跳水運動員如陳芋汐、昌雅妮、陳藝文、龍道一、楊健等，甚至連央視體育記者楊爍、跳水國際裁判饒琅以及運動員家屬也都在群組內。儘管成員間彼此知曉身分，卻無一人對群內的霸凌言論提出制止。據傳一名澳門跳水運動員因看不下去而退群，竟也遭到群內成員的集體攻擊。

澳門跳水員趙婞愉因無法接受其霸凌風氣而退出群組，沒想到也慘遭該群成員辱罵，但全紅嬋的隊友卻在群組內多年，完全沒有出面捍衛全紅嬋。（擷取自Threads@cy8964niclink）

澳門跳水員趙婞愉因無法接受其霸凌風氣而退出群組，沒想到也慘遭該群成員辱罵，但全紅嬋的隊友卻在群組內多年，完全沒有出面捍衛全紅嬋。（擷取自Threads@cy8964niclink）

據悉，事件爆發於3月31日晚間，有網友在豆瓣論壇發文同情全紅嬋的處境，卻遭到競爭對手陳芋汐的粉絲激烈反駁。在爭執過程中，知情人士為平息紛爭，索性將該霸凌群組的聊天截圖公開，隨即引發輿論風波。

網友也怒批，「這已經是國家隊層面的超級大醜聞了。國家隊運動員，代表央視發言的跳水記者，裁判，謾罵者知道他們在群裡還肆無忌憚，他們的沉默對於謾罵者來說像是默許，彷彿有了靠山一般。更別提央視記者和運動員楊健是在群裡發言過的。」

然而，事件發酵至今，中國官方態度卻異常低調。目前傳出已於4月6日緊急解散群組並刪除相關文章，但相關截圖早已在微博、小紅書等中國社群平台傳開。

外界指出，相關關鍵字同樣也遭到快速屏蔽與資訊壓制，令網友質疑是否有高層介入「捂嘴」，試圖掩蓋這起涉及多名體壇核心人物的惡性霸凌事件。

事實上，全紅嬋在近日接受中國媒體專訪時，就曾透露自己處於崩潰邊緣。她坦言進入青春期後，因體重失控與生理期變化承受巨大壓力，只要稍微進食體重就會增加，這讓她直言，自己現在站上跳台時甚至會感到害怕，種種壓力讓她多次產生退役念頭。如今又流出了「業內群組」的惡毒言論，更顯全紅嬋在體育圈處境的艱難。

中國網友對此也感到相當憤怒，聲討參與霸凌的運動員和央視記者等人。（擷取自微博）

中國網友對此也感到相當憤怒，聲討參與霸凌的運動員和央視記者等人。（擷取自微博）

中國網友對此也感到相當憤怒，聲討參與霸凌的運動員和央視記者等人。（擷取自微博）

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