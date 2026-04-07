川普揚言夷平伊朗！美軍「末日飛機」E-4B守夜者現身

美軍著名的「末日飛機」波音E-4B，週一被目擊於內布拉斯加州奧福特空軍基地（Offutt AFB）上空盤旋數圈，引發外界關注。（路透）

隨著川普對伊朗發出的停火通牒即將於週二期滿，美軍著名的E-4B「守夜者」（Nightwatch，又稱「末日飛機」）美東時間週一上午，被目擊於內布拉斯加州奧福特空軍基地（Offutt AFB）上空盤旋，由於該基地正是美國戰略司令部（USSTRATCOM）所在地，在美伊戰爭威脅迫在眉睫之際，此舉引發外界高度關注。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，航班追蹤數據顯示，一架編號為E-4B的波音747改裝軍機守夜者，於美東時間週一10時左右從奧福特基地起飛，在該空域盤旋逾6圈後降落。儘管五角大廈與國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）辦公室強調，此飛行活動僅為例行的飛行員訓練與國防宣導，但因時機正值川普最後通牒前夕，不乏引人遐想。

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川普6日也在白宮經媒體放下重話，「整個國家（伊朗）或許會在一夕之間夷為平地，而那一晚，很可能就是明晚。」

社群媒體大多對此次飛行反應激烈。有網友於X平台表示，「總統級末日客機升空，要麼有大事發生，要麼是有高官巡視。」更有帳號指出，去年美軍聯手以色列轟炸伊朗核設施前夕，也曾出現過類似的軍事異動。

E-4B「守夜者」被譽為「空中五角大廈」，是專為核戰爭等極端情況設計的移動指揮中心。該機具備抗核爆、電磁脈衝（EMP）與網絡攻擊的強化防護，機內設有簡報室、作戰室及先進通訊設備，旨在確保發生國家緊急狀態時，總統、國防部長與參謀長聯席會議主席，仍能從空中發號施令。

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