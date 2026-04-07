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    首頁 > 國際

    川普：美國才應該是在荷姆茲海峽徵收「過路費」的國家

    2026/04/07 20:49 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普。（法新社）

    美國總統川普。（法新社）

    中東戰火升溫，作為全球原油運輸要道的荷姆茲海峽實質陷入封鎖狀態。針對伊朗挾荷姆茲自保，甚至收費牟利，美國總統川普又拋出一個讓全球航運界震驚的「提議」，稱美國才應該是那個在荷姆茲海峽徵收「過路費」的國家！

    綜合外媒報導，近期有消息披露，伊朗封鎖建立一條實質的安全運輸航道，並設置「收費站」機制，革命衛隊（IRGC）與港口當局逐艘審查欲通行的船隻，以此牟利。

    對此，不斷要求伊朗開放水道的川普，週一（6日）進一步提出，由美國主導收費的爭議構想。他說，美國在在當前衝突中已取得軍事優勢，因此有權在這條全球能源命脈收費，「為什麼不由我們來收費？我寧可這樣做，也不願讓伊朗來收。我們才是贏家，他們在軍事上已經被擊敗。」

    川普的發言一曝光隨即引發輿論熱議，不少專家指出，荷姆茲海峽屬於國際航道，任何單一國家試圖對其收費，都將引發國際法與航行自由的爭議。多個國家對此發展保持高度警戒，部分波斯灣國家擔憂，若美國試圖接管或干預海峽運作，可能引發伊朗更激烈的報復行動，進一步威脅區域能源與安全穩定。

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