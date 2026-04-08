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    首頁 > 國際

    對伊朗通牒最後一刻 川普宣布停火2週

    2026/04/08 07:13 即時新聞／綜合報導
    川普在「真實社群」發文表示：「我同意暫停對伊朗的轟炸與攻擊，為期兩週。」（彭博）

    川普在「真實社群」發文表示：「我同意暫停對伊朗的轟炸與攻擊，為期兩週。」（彭博）

    首次上稿 04-07 06:48
    更新時間 04-08 07:13

    巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）在中東衝突積極扮演調解角色，由於川普對伊朗的「最後通牒」即將在美東時間7日晚上8點（台北時間8日上午8時）截止，夏立夫呼籲川普將最後期限延長2週。川普最後一刻在「真實社群」（Truth Social）發文表示：「我同意暫停對伊朗的轟炸與攻擊，為期兩週。」

    川普在美東時間7日晚上6點32分（台北時間8日上午6時32分）發文，距離「最後通牒」截止時間只剩88分鐘。

    川普提到，他與夏立夫、巴基斯坦陸軍元帥穆尼爾（Asim Munir）的通話，兩人請求他暫緩7日晚間對伊朗實施的破壞性軍事行動，而在「伊朗同意完全、立即且安全地重新開放荷姆茲海峽」的前提下，他同意暫停對伊朗的轟炸與攻擊，為期兩週。川普強調，美伊雙方都會停火。

    川普說：「之所以這麼做，是因為我們已經達成並超越所有軍事目標，並且在與伊朗達成長期和平協議，以及中東和平方面，已經取得非常重大的進展。」川普提到，美方已收到伊朗提出的一份10點提案，並相信此提案是個可行的談判基礎，過去雙方大部分的爭議點都已經達成共識，在這停火兩週的時間內，將會完成協議。

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