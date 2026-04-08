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    首頁 > 國際

    美伊停火2週、週五起談判 伊朗：荷姆茲海峽可安全通行

    2026/04/08 08:21 即時新聞／綜合報導
    伊朗表示，已接受為期兩週的停火協議，美伊兩國將於週五起於巴國首都談判，而荷姆茲海峽將在伊朗軍方管制下開放通行。（路透）

    伊朗表示，已接受為期兩週的停火協議，美伊兩國將於週五起於巴國首都談判，而荷姆茲海峽將在伊朗軍方管制下開放通行。（路透）

    首次上稿 04-08 08:05
    更新時間 04-08 08:21

    中東衝突在巴基斯坦調解下停火2週，美國總統川普表示，伊朗將立即安全重新開放荷姆茲海峽，也收到一份談判提案。對此，伊朗表示，兩國將於週五起於巴國首都談判，而荷姆茲海峽將在伊朗軍方管制下開放通行。

    在距離「最後通牒」不到2小時，川普於美東時間7日晚上6點32分（台北時間8日上午6時32分）於社群發文宣布美伊雙方停火2週，伊朗同意「立即且安全地重新開放荷姆茲海峽」，並收到伊朗提出的一份包含10項要點的提案，他相信此提案是個可行的談判基礎，預期在停火時間內完成協議。

    《美聯社》報導，伊朗最高國家安全委員會也表示，已接受為期兩週的停火協議，美伊將於週五開始在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）進行談判。伊朗稱，「這並不代表戰爭結束。我們仍然掌握著戰爭的主動權，如果敵人犯下哪怕最輕微的錯誤，我們都將予以全力反擊。」

    針對10點談判提案，伊朗最高國家安全委員會聲稱，荷姆茲海峽將在伊朗武裝部隊協調下採取「管制通行」，此舉將「賦予伊朗獨特的經濟與地緣政治地位」，伊朗也將獲得全面解除制裁。

    伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）也發布聲明，「在為期兩週的期間內，透過與伊朗武裝部隊協調，並適當考量『技術限制』，船隻將可安全通行荷姆茲海峽。」

    報導指出，在中東衝突爆發前，並不存在所謂「技術限制」。在一套已沿用數十年的航行體系下，每天有超過100艘船隻通過位於伊朗與阿曼領海的這片水域。

    另根據《美聯社》報導，在美伊宣布達成停火協議後，以色列和阿拉伯聯合大公國仍響起飛彈警報，報導指出，在戰事期間，伊朗革命衛隊掌控所有決策，各指揮官自行決定攻擊目標和時機，而國家政治領導層則被邊緣化。

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