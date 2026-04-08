降雨趨緩！今各地漸轉多雲 北台灣氣溫稍回升

中央氣象署表示，今天白天起降雨減少，各地大多轉為多雲天氣。（資料照）

中央氣象署表示，今天（8日）東北季風減弱，清晨北台灣仍稍涼，低溫為19、20度，其他地區低溫約21至23度，隨著環境轉吹偏東風，白天氣溫回升，北部及宜花高溫為24、25度，其他地區為27至30度。

天氣方面，今天清晨各地仍有局部短暫陣雨，不過白天起降雨減少，大多轉為多雲的天氣，僅東半部地區及西半部山區仍有零星降雨機率。

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離島天氣方面，澎湖陰時多雲，22至26度；金門陰天，16至23度；馬祖陰天，15至18度。

空氣品質方面，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

氣象署預報，明天（9日）至下週一（13日）各地大多為晴到多雲，日夜溫差大，僅週六（11日）桃園以北及東北部地區有零星短暫陣雨。

下週二（14日）鋒面接近北部海面，北部、東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 20 - 26 24 - 32 28 - 33 23 - 28

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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