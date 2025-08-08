韓媒：韓美峰會訂於25日舉行 可能涉及台海議題

南韓媒體披露，南韓總統李在明預計24日訪問美國，25日與美國總統川普舉行首次面對面會談。（路透）

〔國際新聞中心／綜合報導〕南韓媒體報導，南韓和美國政府已最終敲定，2國領袖將在本月25日舉行高峰會，近期可望正式宣布。南韓總統李在明6月4日就任後，曾與美國總統川普通話，此次將是他首次與川普面對面會談。

南韓「中央日報」7日獨家報導，根據對華盛頓消息人士與政府相關人士的採訪，李在明計畫24日訪問美國，25日與川普舉行高峰會。韓美2國政府此前密集協商會談時間與議題，最終確定25日舉行，南韓總統辦公室很快就會對外宣布。

報導指出，南韓外交部長趙顯上月底訪問美國期間，與國務卿魯比歐及白宮幕僚等會面，對韓美峰會日程與議題進行最後協調。據悉，李在明訪美期間，將前往華府附近的阿靈頓國家公墓獻花，預計停留3到4天。

「韓國日報」指出，美方可能會提出韓美同盟現代化與防衛經費議題，即擴大駐韓美軍角色，承擔包括台灣海峽在內的印太地區防禦任務，牽制中國。美方是否會提出中國侵台問題，也受到外界關注。

「東亞日報」引述南韓政府高層人士報導，韓美正就台海議題進行多種協議；也有消息人士指出，五角大廈提出許多包括台海問題在內的駐韓美軍狀態調整相關要求，不排除直接在會談中提出。

「韓民族日報」則引述政府高層說法明確指出，韓美峰會不可能討論南韓在中國侵台時可能扮演的角色，因為「這是假設問題，所以不會討論」，台海也沒有包括在美方於事前實務會議中提出的議題中。

李在明政府主張「實用外交」路線，多次表達不願意介入台海衝突的立場。

雖然峰會是否會發表聯合聲明尚未最終敲定，但韓方正以達成包括雙方共識的成文宣言為目標，與美方進行最後協調。如果雙方就聯合聲明內容達成一致，預計將重申韓美同盟的重要性，並表明深化與擴大同盟關係的意願，同時強調韓美日3國安保合作的重要性。

據報導，除了此前韓美貿易協議達成的3500億美元投資外，李在明還可能在25日的會談中，公布南韓民間大型企業的現有及新增對美投資計畫。

