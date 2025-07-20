自民黨親中派勢力衰退 二階王國、森山王國接連失守

自民黨此次參院大選中大敗，具有代表性的「親中派」前幹事長二階俊博輔選的人落馬，似乎顯示自民黨安倍派等反石破勢力，已逐漸蓄滿重起的量能。（彭博）

2025/07/20 20:52

〔駐日特派員林翠儀／東京20日報導〕自民黨在這次參院大選中大敗，具有代表性的「親中派」前幹事長二階俊博和及現任森山裕成為標的，他們輔選的人馬雙雙落馬，其中尤以有「二階王國」之稱的和歌山選區，二階的接班人二階伸康在去年眾院大選時敗給退黨的安倍派大將世耕弘成，今年再戰參議員，依舊敗給世耕輔選的前有田市長望月良男，似乎也顯示自民黨安倍派等反石破勢力，已逐漸蓄滿重起的量能。

世耕為安倍的親信，擔任參院自民黨黨團幹事長多年，也被視是安倍派的有力接班人，但去年卻因派閥的政治獻金申報不實的風波遭到嚴處，世耕退出自民黨，以無黨籍身分轉戰眾議員選舉，對手是二階的兒子二階伸康。

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世耕在沒有政黨支持的情況下，打敗二階王國的接班人，重返國會，但自民黨至今並未邀他再入黨。安倍派在去年總裁大選後淪為非主流派，世耕當然也被石破陣營視為要提防的人物。

為保住二階王國的存續，二階伸康今年再度參加參議員選舉，並且也獲得黨的提名，而世耕則支持前有田市長望月良男出馬對抗。二階伸康的再度敗選也代表二階王國的沒落。

二階俊博曾任日中友好議員連盟的會長，過去多次訪問中國，也被視為是自民黨親中派代表。去年他退休後，森山裕接任日中友好議員連盟的會長，也多次訪中，尤其在在爭取中國續租熊貓給日本的事情上相當積極。

和歌山白濱町的「冒險大世界」（Adventure World），與中國合作展開繁殖熊貓，二階退休後，中國以租約期滿不再續租熊貓給日本，森山裕積極幫和歌山爭取續約，被解讀是為了挽救「二階王國」的存續。

但森山所屬的地盤鹿兒島縣也非安泰，去年的眾院選舉失利，今年參院選舉，森山提名前眾議員園田修光，敗給脫黨參選的尾辻朋實。鹿兒島的森山王國也面臨瓦解的危機。

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