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    川普刪外國援助計畫經費 民主黨批將讓中國乘隙而入

    民主黨批評，川普政府削減外國援助計畫開支，將擴大中國影響力。（路透）

    民主黨批評，川普政府削減外國援助計畫開支，將擴大中國影響力。（路透）

    2025/07/18 22:01

    〔編譯林家宇／綜合報導〕美國國會通過川普政府90億美元（約2662億台幣）撤銷支出法案，其中大幅削減美國對外援助計畫經費。民主黨直言，美國對全球人道事務影響力所留下的空缺，將讓中國乘隙而入。

    繼參院以51同意、48票反對通過後，眾院接續以216票同意、213票反對通過。此案是1990年代以來，首次有美國總統提出的撤銷法案在國會過關。白宮表示，後續還會推動類似的撤銷議程。部分共和黨議員即便對削減支出感到不安，但還是投下贊成票，以免觸怒川普。眾議院議長強生表示，「財政需要恢復理性健全，此法案就是重要一步」。

    撤銷法案佔比最重項目為，多用於受旱災、疾病，及政治動盪所苦國家的數項外國援助計畫近80億美元，其中包括8億美元提供難民緊急庇護所、水資源和失散家庭團聚；4.96億美元為承受天災及衝突國家提供糧食、飲用水和醫療照護，以及一筆41.5億美元，用於在發展中國家推動機竟、民主機構的計畫。

    民主黨批評，共和黨政府對外國援助計畫的敵意，將損害美國在世界上的聲望，所產生的空缺將讓中國填補。民主黨眾院領袖傑福瑞斯表示，「這不是美國優先法案，而是中國優先法案，因為這將在全世界製造空隙」。

    法案還撤銷了美國「公共廣播公司」（CPB）約11億美元資金。白宮表示，公共媒體系統具有政治偏見，是非必要開支。

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