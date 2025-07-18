拜會日首石破茂 貝森特：美日關稅必能達成良好協議

日本首相石破茂（右）在東京首相官邸會晤前與美國財政部長貝森特握手。 （法新社）

2025/07/18 20:12

〔駐日特派員林翠儀／東京18日報導〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天與日本首相石破茂進行約半小時的會談，對於各方關切的美日關稅談判問題，石破在會後表示，希望能透過雙方互利的協議來化解爭議，並指示日方負責人經濟再生相赤澤亮正繼續積極與美方磋商，而貝森特也回應說「一定能達成良好的協議」。

貝森特為了出席大阪世博預定19日舉行的「美國日」活動，17日抵達日本，這是他上任後首次訪問日本。

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由於美日關稅談判卡關，而貝森特為美日關稅談判的美方負責人，這次訪問日本備受矚目，不過，此行貝森特並未率領協助關稅談判的美國政府官員同行，美方也已提早告訴日方，此行不會進行關稅談判。即使如此，日本仍希望增加接觸以打破談判僵局。

日本放送協會（NHK）報導，石破在會談中說明日本將「主動強化自身防衛能力」，以確保和平與安全，並強調在經濟與地緣安全上應進一步加強日美合作。會後石破向媒體表示，無論是烏克蘭、中東、亞洲的安全局勢都相互關聯，因此日美應進一步深化合作。

石破也表示，已指示赤澤繼續與積極談判，以達成雙方都有利的協議。石破還進一步說，雖然目前尚未確定日期，但考量到事關國家利益，他相信「理所當然的機會」與川普總統直接對話。表達他不排除與川普直接對話的可能。

赤澤至今已為了關稅談判7度訪美，其中有多次都是在未事先約好的情況下突擊訪美，雖然他強調成功率達百分之百，但事實上，6月7度訪美時，並未能見到貝森特。

本月8日川普公開的「關稅函」中，表明自8月1日起，美國將向日本輸美商品徵收25%的關稅。新關稅較4月解放日公布的24%，提高了1%，在日本國內引起嘩然。

川普日前向媒體表示，「日本與我們關係密切，但他們不接受美國的車，也不接受農產品」，再度表達對日本的不滿，他還說，如果日本願意開放市場，美國也可能轉變對等關稅信函中的方針。不過川普認為，「日本應該不會照做」。16日他還說，將會按照關稅信函中的稅率課徵。

NHK報導，日本正在考慮安排赤澤於近期第8度訪美，以促進談判取得進展。報導指出，目前美方正在審慎評估日本提出的方案，日方提議透過對美大規模投資和擴大美國產品進口來減少美國貿易逆差。

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