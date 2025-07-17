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    德魯士族群成關鍵少數！左右以色列、敘利亞未來發展

    以色列與敘利亞近期因德魯士族問題升高對立。示意圖。（路透）

    以色列與敘利亞近期因德魯士族問題升高對立。示意圖。（路透）

    2025/07/17 21:32

    〔編譯林家宇／綜合報導〕敘利亞南部蘇威達省伊斯蘭遜尼派貝都因族（Bedouin）與德魯士族群衝突，引發大馬士革當局及以色列介入。總人口僅約一百萬的德魯士族，在阿塞德政權去年12月垮台後，成為特拉維夫拉攏對象之一，可能對以敘關係產生關鍵影響。

    「BBC」報導，德魯士族為一支阿拉伯語系族教群體，族人分布於敘利亞、黎巴嫩、以色列及其佔領的戈蘭高地。信仰屬伊斯蘭什葉派分支，但發展出自身獨特身分認同及教義。全球約一百萬德魯士人中，半數居住於敘利亞，佔該國約3%人口；以色列境內的德魯士人約15萬，由於願意投身以軍，使得德魯士社群在以國被廣泛視為忠誠群體。

    近14年敘利亞內戰期間，德魯士人在南部擁有屬於自身的軍事力量。阿塞德政權去年垮台後，儘管德魯士內部對新政權態度分歧，多數仍拒絕敘國新政府在蘇威達省建立維安，也不願將自己的武裝團體歸建敘利亞部隊。以色列則與位於北部邊境的德魯士人聯繫，意圖建立同盟關係，並日漸將自己定位為區域內的少數民族保衛者，但也遭質疑是藉機擴張勢力範圍。

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