南韓百年暴雨釀2死5傷 阿伯困車內「要被水沖走」成告別妻遺言

南韓忠清南道北部禮山郡遭暴雨侵襲，變成一片汪洋。（路透）

2025/07/17 19:13

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓京畿道和忠清南道等西部地區近日遭遇強降雨襲擊，已知至少2人罹難、5人受傷，另有上千人被迫疏散至避難所。氣象單位預警未來仍有強降雨，南韓政府緊急升級應變等級，全力防範災情擴大。

綜合韓媒報導，忠清南道瑞山市17日凌晨每小時降雨量高達114.9毫米，創下1904年以來最高時雨量紀錄。中央災難安全對策本部當天凌晨將緊急應變等級由「注意」升至「警戒」的第2級，嚴陣以待。

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暴雨導致多起死傷事故，京畿道烏山市16日晚間，一處高架道路護牆不堪雨勢倒塌，2輛汽車遭活埋，一名40多歲男性駕駛當場死亡；17日淩晨，瑞山市一輛小客車遭洪水吞沒，50多歲男性駕駛曾先向消防單位求助，隨後致電妻子說出「我的車正在被水沖走」的遺言，最終仍因搶救無效而不幸身亡。

南韓氣象局預測，18日至19日未來兩天，西部地區將持續降下豪雨，其中光州、全羅南道、釜山等地雨量可達100至200毫米，忠清道及京畿道南部更可能突破300毫米。

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이 사고는 폭우로 인한 천재지변이 아니라

안일한 행정에서 비롯된 안타까운 인재다.



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南韓光州市民涉水穿過被淹沒的街道。（歐新社）

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