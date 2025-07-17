為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南韓百年暴雨釀2死5傷 阿伯困車內「要被水沖走」成告別妻遺言

    南韓忠清南道北部禮山郡遭暴雨侵襲，變成一片汪洋。（路透）

    南韓忠清南道北部禮山郡遭暴雨侵襲，變成一片汪洋。（路透）

    2025/07/17 19:13

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓京畿道和忠清南道等西部地區近日遭遇強降雨襲擊，已知至少2人罹難、5人受傷，另有上千人被迫疏散至避難所。氣象單位預警未來仍有強降雨，南韓政府緊急升級應變等級，全力防範災情擴大。

    綜合韓媒報導，忠清南道瑞山市17日凌晨每小時降雨量高達114.9毫米，創下1904年以來最高時雨量紀錄。中央災難安全對策本部當天凌晨將緊急應變等級由「注意」升至「警戒」的第2級，嚴陣以待。

    暴雨導致多起死傷事故，京畿道烏山市16日晚間，一處高架道路護牆不堪雨勢倒塌，2輛汽車遭活埋，一名40多歲男性駕駛當場死亡；17日淩晨，瑞山市一輛小客車遭洪水吞沒，50多歲男性駕駛曾先向消防單位求助，隨後致電妻子說出「我的車正在被水沖走」的遺言，最終仍因搶救無效而不幸身亡。

    南韓氣象局預測，18日至19日未來兩天，西部地區將持續降下豪雨，其中光州、全羅南道、釜山等地雨量可達100至200毫米，忠清道及京畿道南部更可能突破300毫米。

    南韓光州市民涉水穿過被淹沒的街道。（歐新社）

    南韓光州市民涉水穿過被淹沒的街道。（歐新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播