法國移交塞內加爾最大軍事基地 結束65年軍事駐紮

國將於正式移交在塞內加爾最大軍事基地蓋爾營。圖為法國總統馬克宏與塞內加爾總統費伊。（法新社）

2025/07/17 16:27

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕法國將於今（17）日正式移交在塞內加爾最大軍事基地蓋爾營（Camp Geille），標誌著法軍在塞內加爾65年的駐紮結束。

根據《法新社》報導，在塞內加爾首都達喀爾17日舉行的儀式上，法國將歸還蓋爾營。塞內加爾總參謀長西塞（Mbaye Cisse）將軍和指揮法國駐非洲部隊的伊安尼（Pascal Ianni）將軍將出席儀式。

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在法國從塞內加爾撤軍後，只有非洲之角（Horn of Africa）小國吉布地（Djibouti）擁有永久法國軍事基地。法國打算將其在吉布地的基地，作為其在非洲的軍事總部。

事實上法國今年3月就開始將軍事基地移交給塞內加爾。塞內加爾總統費伊（Bassirou Diomaye Faye）主張塞內加爾為獨立國家，並要求法國在2025年前從該國撤軍。

隨著非洲各國政府對法國軍事存在質疑日益加深，法國已縮減其前殖民地軍事基地規模。法國1月移交位於查德（Chad）的科塞伊（Kossei）基地，這是其在動盪不安的薩赫爾（Sahel）地區的最後一個軍事據點。法國2月歸還在科特迪瓦（Ivory Coast）僅存的軍事基地，結束法國數十年來在該基地的駐紮。

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