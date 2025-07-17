伊拉克商場惡火釀60死 倖存者：冷氣機爆炸後已無處可逃

伊拉克東部城市庫特一間新開幕的購物中心大火，造成至少60人死亡。（圖：半島電視台／螢幕截圖）

2025/07/17 16:47

〔編譯陳成良／綜合報導〕伊拉克東部城市庫特（Kut）一間新開幕的購物中心，16日深夜發生毀滅性大火，官方週四證實，死亡人數已攀升到至少60人。根據法新社報導，悲痛的家屬仍在現場與醫院外焦急尋找失蹤親人，這起悲劇再次凸顯該國長期被忽視的公共安全問題。

伊拉克內政部發布聲明指出：「這場悲劇奪走了61位無辜民眾的生命，其中大多數人是因窒息在廁所內，另有14具焦屍尚待辨認。」瓦西特省（Wasit）省長也證實，罹難者包含男性、女性與兒童。

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這場大火發生於1棟五層樓高的「超級購物中心」（Hyper Mall），內有餐廳與超市，事發時才剛開幕五天。火勢據報從1樓竄起，隨後迅速吞噬整棟建築。倖存者向法新社表示，起火原因可能是一台冷氣機爆炸。

民防團隊從火場中救出了超過45名受困者，但由於許多人被困在建築物深處，搜救行動仍在持續。庫特市的醫院已被大量湧入的傷亡者擠爆。社群媒體上流傳的影片顯示，心急如焚的家屬在醫院外等待消息，許多人情緒崩潰、癱倒在地。

一名倖存的醫生庫拉希（Nasir al-Quraishi）在火災中失去了5名家人。他悲痛地說：「我們去商場吃飯，是為了躲避家裡的停電…2樓的冷氣爆炸後，火勢就爆發了，我們根本無處可逃。」

伊拉克總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）已下令對此事件進行「徹查」，以找出疏失。當地政府也宣布將對商場業主與建商提起訴訟。由於長年衝突導致基礎設施失修，加上建築業普遍忽視安全法規，致命的火災事故在伊拉克屢見不鮮。

在歷經毀滅性大火後，購物中心剩下焦黑的空殼。（路透）

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