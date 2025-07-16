澳總理與習近平會談 就中國實彈演習表達不滿

澳洲總理艾班尼斯（左）15日在北京人民大會堂與中國國家主席習近平（右）舉行會談，當面向習近平重申澳洲支持台灣維持現狀的立場。（歐新社）

2025/07/16 00:36

〔國際新聞中心／綜合報導〕澳洲總理艾班尼斯15日與中國國家主席習近平舉行會談，針對中國海軍在澳洲外海舉行實彈演習一事，當面向習近平表達不滿，並再次重申澳洲對台灣議題的立場，即支持現狀，反對任何片面改變兩岸現狀的行為。習近平則未在會中提及美國對澳洲等盟友施壓，要求其就台灣可能爆發衝突表態的問題。

艾班尼斯在會後向媒體表示，澳洲的立場是希望本地區維持和平與安全，「這符合澳洲與中國的共同利益」。

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中國海軍今年2月在澳洲和紐西蘭之間的塔斯曼海（Tasman Sea），舉行史無前例的實彈演習，迫使至少49架商業航班緊急改變航線。艾班尼斯表示，中國雖未違反國際法，但澳方對於演習通知及實施方式，尤其是實彈射擊部分，感到關切。

習近平則回應，中國舉行演習，就如同澳洲也會在南海爭議海域進行自由航行任務一樣。

此前外界曾推測，習近平可能會提出艾班尼斯計畫終止中國企業對澳洲達爾文港99年租約的問題。由於該港口具有戰略重要性，美國擔心可能被用來監視美軍動態。然而，艾班尼斯表示，習近平並未提及此事，也沒有討論阻止中國收購關鍵基礎設施的澳洲外資審查政策。

艾班尼斯12日起對中國展開6天訪問行程，15日在北京人民大會堂會見習近平和國務院總理李強。自2022年艾班尼斯領導的工黨政府上台後，澳中關係逐步回溫，中方已全面取消所有對澳貿易限制。

艾班尼斯曾於2023年訪問中國，這次是他第二次以總理身分訪中，旨在進一步深化與澳洲最大貿易夥伴中國的經濟聯繫，同時妥善處理雙方在政治與安全議題上的分歧。美國敦促包括澳洲、日本與南韓在內的盟國增加國防開支，並支持其抗衡中國在印太地區日益增強的作為。

艾班尼斯表示，澳洲工黨政府對與中國的關係採取耐心、審慎與深思熟慮的態度，「我們希望能在可行之處合作，在必要之處表達不同意見，但一切都是以國家利益為出發點。」

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