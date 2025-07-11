為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    16歲兒暗中參與極端組織 瑞典移民部長證實：接獲國安部門通知

    瑞典移民部長佛瑟爾10日證實，兒子與極端組織有聯繫。（美聯社）

    瑞典移民部長佛瑟爾10日證實，兒子與極端組織有聯繫。（美聯社）

    2025/07/11 11:56

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕瑞典移民部長佛瑟爾（Johan Forssell）10日證實，反種族主義監督機構Expo最近點名一位未具名部長「近親」和「極右翼活躍人士」，正是他16歲兒子。他聲稱，直到幾週前國家安全部門聯繫他，才知道兒子與極端組織有聯繫。

    根據《BBC》報導，在佛瑟爾證實兒子與極端組織有接觸前。Expo上週表示，某位政府部長的近親與新納粹北歐抵抗運動（NMR）1名成員合作。Expo補充，他還參與另外2個極端組織，據稱正在為其中一個組織招募成員。

    佛瑟爾一直批評政治極端主義，並主張父母對參與犯罪青少年承擔更大責任。他指出，即使兒子與極端組織有關的事被揭露，也不會辭去移民部長職位。

    佛瑟爾還在社交媒體上說，他和妻子與兒子進行長時間重要談話，兒子現在已與極端組織斷絕聯繫並深感悔恨。

    佛瑟爾聲稱，此情況已是過去的一頁，並補充瑞典安全部門曾告訴他，他兒子活動主要發生在社交媒體上，目前尚未受到犯罪調查。

    資深恐怖主義研究員、瑞典國防大學副教授蘭斯托普（Magnus Ranstorp）表示，若佛瑟爾兒子活動進一步發展，可能會構成安全問題。他補充，佛瑟爾兒子接觸的組織在網路上招募年輕人手段越來越精明。

    另外瑞典首相克里斯特森（Ulf Kristersson）表示，他仍然對佛瑟爾抱持信心，並強調佛瑟爾展現出一位負責任的家長應有的作為。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播