16歲兒暗中參與極端組織 瑞典移民部長證實：接獲國安部門通知

瑞典移民部長佛瑟爾10日證實，兒子與極端組織有聯繫。（美聯社）

2025/07/11 11:56

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕瑞典移民部長佛瑟爾（Johan Forssell）10日證實，反種族主義監督機構Expo最近點名一位未具名部長「近親」和「極右翼活躍人士」，正是他16歲兒子。他聲稱，直到幾週前國家安全部門聯繫他，才知道兒子與極端組織有聯繫。

根據《BBC》報導，在佛瑟爾證實兒子與極端組織有接觸前。Expo上週表示，某位政府部長的近親與新納粹北歐抵抗運動（NMR）1名成員合作。Expo補充，他還參與另外2個極端組織，據稱正在為其中一個組織招募成員。

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佛瑟爾一直批評政治極端主義，並主張父母對參與犯罪青少年承擔更大責任。他指出，即使兒子與極端組織有關的事被揭露，也不會辭去移民部長職位。

佛瑟爾還在社交媒體上說，他和妻子與兒子進行長時間重要談話，兒子現在已與極端組織斷絕聯繫並深感悔恨。

佛瑟爾聲稱，此情況已是過去的一頁，並補充瑞典安全部門曾告訴他，他兒子活動主要發生在社交媒體上，目前尚未受到犯罪調查。

資深恐怖主義研究員、瑞典國防大學副教授蘭斯托普（Magnus Ranstorp）表示，若佛瑟爾兒子活動進一步發展，可能會構成安全問題。他補充，佛瑟爾兒子接觸的組織在網路上招募年輕人手段越來越精明。

另外瑞典首相克里斯特森（Ulf Kristersson）表示，他仍然對佛瑟爾抱持信心，並強調佛瑟爾展現出一位負責任的家長應有的作為。

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